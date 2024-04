Configurazione PC gaming per QHD ad alti FPS | 2024

In questo articolo vi proporremo una configurazione per un PC da gaming perfetto per giocare in 1440p con ray tracing a qualsiasi gioco moderno, anche ampiamente sopra i 60 FPS, ovviamente alla massima qualità. La configurazione è di fascia alta e potete acquistarla già pronta direttamente da AK informatica a 2109€, ma se volete assemblarla, magari per cambiare qualche componente, ovviamente potete farlo: più avanti troverete una tabella con tutti i componenti usati.

Come si gioca con questa configurazione?

Più avanti vedremo dei benchmark dettagliati, ma cerchiamo di capire subito come permette di giocare questa build. Come accennato, la configurazione vi permette di giocare in Quad HD sempre sopra i 60 FPS, anche con ray tracing attivo, specialmente se si sfrutta il DLSS con frame generation. In molti giochi, come quelli competitivi, questa configurazione permette di raggiungere framerate elevatissimi, sfruttando al meglio anche i migliori monitor gaming. In altri casi, l’AK RIG Overkill permette di giocare anche in 4K, senza fare particolari rinunce in termini di qualità.

I componenti della configurazione

Come promesso, vediamo quali sono tutti i componenti della configurazione. Se volete acquistarla già assemblata, con 36 mesi di garanzia e licenza di Windows 11 inclusi, vi rimandiamo allo shop di AK Informatica.

Se al contrario volete assemblarla con le vostre mani, come promesso qui sotto trovate una tabella con tutti i singoli componenti e i relativi link all'acquisto.

Test della configurazione

Qui trovate tutti i benchmark che abbiamo eseguito sulla configurazione: come vi abbiamo anticipato, si riesce a giocare senza alcun problema a tutti i titoli moderni a risoluzione 1440p, mentre i più leggeri, come F1 23, Doom Eternal e Horizon Zero Dawn si giocano sopra i 60 FPS anche in 4K, sempre alla massima qualità grafica.

A risoluzione QHD in rasterizzazione classica, la RTX 4070 SUPER vi permette di giocare a tutto a dettagli massimi, senza rinunce in termini di qualità grafica.

Rimanendo in 1440p, vediamo che anche con ray tracing attivo si gioca perfettamente a qualsiasi gioco, grazie all'intervento degli upscaler (DLSS 2, DLSS 3 o FSR 3 a seconda del gioco).

Ovviamente non ci sono problemi in Full HD, dove la configurazione che vi abbiamo presentato permette di giocare ai tripla A più pesanti abbondantemente sopra i 100 FPS.

Anche in questo caso, attivare il ray tracing non cambia molto la situazione grazie all'uso degli upscaler integrati nei giochi.

La RTX 4070 SUPER permette anche di giocare in 4K con ray tracing attivo, soprattutto grazie al DLSS 3 con frame generation. Cyberpunk 2077 riesce a stare sopra la soglia dei 60 FPS alla massima qualità grafica proprio grazie alla tecnologia NVIDIA, che sul profilo bilanciato (usato nel test) non incide particolarmente sulla qualità grafica.

Perché abbiamo scelto questi componenti?

Trattandosi di una configurazione di fascia medio alta, abbiamo optato per componenti di alto livello, ma non top di gamma, per contenere i costi. Ad esempio, il Core i7-14700 è ottimo abbinato alla RTX 4070 SUPER scelta e permette di risparmiare qualche decina di euro scegliendo una scheda madre con chipset B760 e un dissipatore ad aria di buon livello, senza la necessità di usare una soluzione a liquido per ottenere le massime prestazioni dal processore. Tutti i componenti scelti offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo, garantendo le prestazioni necessarie per giocare al meglio senza costare cifre esagerate.

Processore

L’intel Core i7-14700 è un processore di ultima generazione, appartenente alla gamma Raptor Lake Refresh. È uno dei migliori processori PC, dotato di 20 core (8 P-Core + 12 E-Core) e 28 thread, che può raggiungere una frequenza massima di 5,4GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0. Ci sono poi 33MB di Intel Smart Cache e un PBP (Processor Base Power) contenuto, di 65 watt.

Pur essendo leggermente più lento del fratello maggiore Core i7-14700K, è adeguato per la nostra configurazione ed è più semplice da raffreddare, visto il PBP (e l’MTP, Maximum Turbo Power) inferiore. La scelta di questa CPU permette anche di scegliere una scheda madre con chipset B760, meno costosa dei modelli Z790 ma più che sufficiente per un PC da gaming di fascia medio alta.

Scheda video

Pensando a una configurazione per giocare senza compromessi a risoluzione Quad HD, è naturale scegliere la nuova NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, una delle migliori schede video per il gaming, soprattutto se si vogliono attivare nei giochi il ray tracing e tutte le altre tecnologie moderne. Per la configurazione abbiamo scelto un modello di PNY, che offre un ottimo equilibrio tra prezzo e prestazioni.

Sottolineiamo che la RTX 4070 SUPER è ottima anche per le applicazioni professionali e permette di sfruttare le tecnologie NVIDIA non solo nei videogiochi; ad esempio si può fare affidamento su NVIDIA Broadcast per migliorare la qualità della webcam nelle videochiamate, o su CUDA per accelerare carichi di lavoro in Blender, DaVinci Resolve e altri software simili.

Scheda madre

Visto il processore che abbiamo scelto non è necessario optare per una motherboard top di gamma con chipset Z790, dal costo molto elevato: scegliendo una delle migliori schede madre di fascia media, la MSI B760 TOMAHAWK WiFi, è possibile avere tutte le funzioni più importanti, risparmiando.

La motherboard in questione infatti costa circa 50 euro in meno del corrispettivo Z790 (e potete risparmiare ancora di più se scegliete la variante con RAM DDR4), ma è equuipaggiata con LAN 2,5G, WiFi 6E e un buon numero di porte USB, tra cui anche una USB-C da 20Gbps.

RAM e SSD

Per quel che riguarda le memorie, abbiamo scelto un’accoppiata di prodotti PNY. Le RAM PNY XLR8 Gaming MAKO sono tra le migliori per il loro rapporto qualità / prezzo, sono caratterizzate da una buona velocità (6000MHz) e sono certificate Intel XMP, quindi non avete alcun problema a sfruttare al massimo. Anche il design è accattivante ed è dotato di LED RGB, che non guastano mai.

L’SSD PNY CS2140 da 1TB offre allo stesso modo tanto spazio e velocità a un costo contenuto, visto che si tratta di un’unità PCIe 4.0 capace di arrivare a 3,3GB/s in lettura e 3GB/s in scrittura, adeguate anche per i giochi moderni. Se 1TB non vi basta potete aggiungere altre unità al PC, in questo caso vi consigliamo di dare uno sguardo ai migliori SSD sul mercato.

Dissipatore

Il DeepCool AK620 Digital non è solo un grande classico, ma anche uno dei migliori dissipatori ad aria in commercio, capace di gestire senza problemi CPU come l’intel Core i7-14700 di questa configurazione, mantenendo al tempo stesso una buona silenziosità. Il design a doppia torre totalmente nero si abbina perfettamente all’estetica della build, mettendo in risalto i due loghi DeepCool presenti sulla copertura e lasciando spazio ai LED RGB degli altri componenti.

Alimentatore

Come tutti gli appassionati sanno l’alimentazione non è da trascurare, e qui siamo andati sul sicuro con il DeepCool PQ850M. È un’unità affidabile e certificata 80 PLUS GOLD, quindi con una buona efficienza, che riesce a gestire agilmente l’hardware più energivoro della configurazione. Se magari state pensando a un eventuale alimentatore più potente per passare a una scheda video di fascia più alta con le prossime generazioni NVIDIA o AMD, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra guida ai migliori alimentatori, troverete di certo quello che state cercando.

Case

Anche la “casa” del nostro AK RIG Overkill è firmata DeepCool, nello specifico si tratta del DeepCool CH560 Digital, case di buon livello che rientra tra i migliori case mid tower sul mercato.

Offre molto spazio per i componenti e ha un frontale in mesh che favorisce il flusso d’aria, permettendo alle tre ventole frontali di immettere nel PC tutta l’aria fresca necessaria per tenere le temperature sotto controllo. Anche la paratia laterale è parzialmente in mesh, per massimizzare il raffreddamento; il case integra un piccolo display a segmenti dove visualizzare le temperature per averle sempre sott’occhio, mentre la dotazione porte mette a disposizione una USB-A, una USB-C e un jack 3,5mm.

Periferiche suggerite per la configurazione

Se avete deciso di acquistare questa configurazione ma vi servono anche nuove periferiche come il monitor, mouse, tastiera e così via, vi diamo dei consigli anche in questo senso. Vediamo, elemento per elemento, cosa abbinare a questa build.

Monitor

Viste le grandi prestazioni della RTX 4070 SUPER, la scelta ideale è scegliere un monitor con risoluzione Quad HD e con un’elevata frequenza d’aggiornamento. A nostro avviso la scelta migliore è sicuramente l’ASUS ROG PG27AQDM, con risoluzione 1440p, frequenza d’aggiornamento 240Hz e pannello OLED, ma se volete spendere cifre inferiori, potete prendere in considerazione l’AOC AGON AG275QZN, con medesima risoluzione e frequenza d’aggiornamento ma pannello IPS. In ogni caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra guida relativa ai migliori monitor per trovare quello che più fa per voi.

Tastiera

La tastiera è molto personale, ma per il gaming solitamente si acquista una tastiera meccanica, così da avere le massime prestazioni. Il mercato ne offre davvero molte e come sempre il consiglio è quello di acquistare una delle migliori tastiere gaming, ma se dobbiamo consigliarvene una dedicata esclusivamente al videogiocare, vi suggeriamo di acquistare la Razer Huntsman Mini.

Mouse

Per il mouse vale lo stesso discorso appena fatto per la tastiera, ma come non consigliare il Logitech G Pro X Superlight 2? Leggero, veloce e comodo, si adatta perfettamente a qualsiasi gioco e vi assisterà al meglio durante le vostre sessioni di gioco, in solitaria o con gli amici. Il mercato offre comunque tante alternative, le trovate tutte nella nostra guida ai migliori mouse gaming.

Cuffie

In un setup da gaming che si rispetti non possono ovviamente mancare delle cuffie dotate di microfono: nella guida all’acquisto dedicata vi suggeriamo tanti modelli diversi, soprattutto in base al budget che avete a disposizione, ma qui ve ne consigliamo due: se amate la libertà del wireless la scelta migliore sono le Logitech G PRO X 2 Lightspeed wireless, mentre se siete disposti ad accettare il cavo per risparmiare, vi consigliamo le Razer BlackShark V2X.

Chi dovrebbe acquistare questo PC?

Come detto in apertura, questa configurazione AK RIG Overkill è perfetta per chi vuole giocare in Quad HD senza compromessi, che si tratti di attivare il ray tracing e tenere i dettagli al massimo negli ultimi tripla A usciti, o avere framerate altissimi nei giochi competitivi. Le prestazioni sono davvero molto alte in qualsiasi gioco testato, segno che non avrete problemi con nessuno dei vostri giochi preferiti. Non importa che si tratti di Cyberpunk 2077, CoD Warzone o CS:GO 2, questa configurazione riuscirà a farvi giocare al meglio, permettendovi anche di sfruttare al massimo le caratteristiche del vostro monitor gaming.