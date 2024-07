Conquista il QHD con la RTX 4070 Super, oggi su Amazon al miglior prezzo

Tra le prestazioni di una RTX 4070 base e una RTX 4070 Ti, la RTX 4070 Super si distingue per la sua capacità di dominare la risoluzione QHD, permettendo di godere i giochi al massimo del loro splendore visivo. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 656€, leggermente inferiore alla media, questa scheda video è venduta oggi direttamente da Amazon, senza intermediari. Questo potrebbe essere un ulteriore incentivo per molti utenti a prenderla in considerazione.

Asus Dual RTX 4070 Super, chi dovrebbe acquistarla?

L'Asus Dual RTX 4070 Super è una scheda video eccellente per il gaming e per chi lavora professionalmente con la grafica. Grazie alla sua memoria GDDR6X da 12 GB e alla tecnologia PCIe 4.0, soddisfa non solo gli amanti dei videogiochi che vogliono immergersi in esperienze ludiche di alto livello con dettagli e fluidità senza precedenti, ma si rivela anche un'ottima scelta per i professionisti del rendering 3D e del montaggio video.

Con il supporto per una risoluzione massima di 8K, vi garantisce una qualità dell'immagine superlativa, mentre la possibilità di connettere fino a 4 schermi espande le possibilità di utilizzo multitasking. Il suo sistema di raffreddamento innovativo con cuscinetti a doppia sfera garantisce un funzionamento più silenzioso e una maggiore durata nel tempo, rendendola ideale per lunghi periodi di utilizzo intensivo.

Attualmente in offerta a 656€, l'Asus Dual RTX 4070 Super rappresenta un'opportunità imperdibile per gli utenti che cercano un upgrade sostanziale del loro sistema. La tecnologia Auto-Extreme migliora ulteriormente l'affidabilità della scheda, mentre il software GPU Tweak III consente un'ottimizzazione intuitiva e completa delle prestazioni, dei controlli termici e del monitoraggio del sistema.

Vedi offerta su Amazon