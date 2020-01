Elgato annuncia Key Light Air e 4K60 S+, nuova scheda d’acqusizione esterna

Durante la presentazione tenuta oggi da Corsair è intervenuto anche Julian Fest, General Manager di Elgato, che ha presentato alcune novità dedicate principalmente al mondo degli streamer.

Iniziamo parlando delle novità dedicate a Stream Deck, il popolare accessorio per streamer e content creator che permette di creare controlli personalizzati e posizionarli su un apposito tastierino numerico. Le novità annunciate oggi riguardano in particolare il software di gestione di Stream Deck, che sarà integrato con le tastiere Corsair serie K: sarà quindi possibile configurare scorciatoie e azioni anche sui tasti G della tastiera, in modo da potervi accedere ancora più rapidamente.

Successivamente Fest ha annunciato Elgato Key Light Air, una nuova luce compatta (simile alla già esistente Elgato Key Light) che può essere posizionata sulla scrivania e controllata via app. Sarà disponibile dal 15 gennaio al prezzo di 129 dollari, tasse escluse.

A chiudere è stata presentata Elgato 4K60 S+, una scheda di acquisizione stand-alone che sarà la gioia di tutti coloro che vogliono acquisire gameplay a risoluzione e framerate elevati sfruttando un dispositivo esterno. Grazie all’encoder hardware la Elgato 4K60 S+ è infatti in grado di registrare video 4K 60 FPS sfruttando una semplice connessione USB 3.0, oppure può registrare direttamente su una scheda SD. Sarà disponibile durante il Q1 2020 al prezzo di 400 dollari, tasse escluse.

L’azienda ha anche mostrato un breve teaser di un prodotto che arriverà nel corso del 2020: sembra essere un microfono, ma per il momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli.