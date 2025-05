Logitech G G502 X: il mouse da gaming che fa la differenza, ora al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming di livello professionale, oggi avete l'opportunità perfetta per portare a casa uno dei modelli più iconici di sempre a un prezzo eccezionale. Su Amazon è disponibile il Logitech G G502 X a soli 49,99€, un'offerta incredibile considerando il prezzo precedente di 71,90€. Si tratta infatti del minimo storico per questo mouse cablato, che rappresenta una vera e propria evoluzione dell'acclamata linea G502.

Logitech G G502 X, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G G502 X è stato completamente riprogettato mantenendo l'inconfondibile design ergonomico che ha conquistato milioni di giocatori, ma introducendo alcune delle tecnologie più avanzate sviluppate da Logitech. Tra queste spiccano gli switch LIGHTFORCE, una combinazione ibrida tra meccanica e ottica che offre una velocità di attivazione fulminea, una risposta nitida e una straordinaria affidabilità anche nelle sessioni di gioco più intense.

Al cuore di questo mouse da gaming troviamo il sensore HERO 25K, capace di garantire una precisione sub-micron senza smoothing, filtraggio o accelerazione, permettendovi di mantenere un controllo assoluto anche nelle situazioni più concitate. Il tasto DPI Shift è stato ripensato per offrire la massima flessibilità, risultando completamente rimovibile e adattabile al tipo di presa preferita.

La rotella di scorrimento a doppia modalità, riprogettata per questa versione, permette di alternare con facilità tra uno scorrimento libero e uno più preciso riga per riga, mentre le funzioni di inclinazione laterale offrono ulteriori opzioni di personalizzazione. La compatibilità estesa con PC Windows e macOS rende il Logitech G G502 X una scelta versatile per ogni tipo di gamer.

Con questa promozione a 49,99€, Logitech G G502 X si impone come uno dei migliori acquisti nel segmento dei mouse da gaming cablati. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare la vostra postazione con un dispositivo pensato per offrire prestazioni al top. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.