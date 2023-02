Siete pronti a portare la vostra esperienza di gioco al livello superiore? Non cercate oltre: ecco i nuovi monitor gaming della serie ELITE e OMNI di ViewSonic!

La serie professionale ELITE vanta una velocissima frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, per garantire che anche le azioni di gioco più intense siano fluide e senza interruzioni. Inoltre, grazie al supporto G-Sync e alla tecnologia AMD FreeSync, potrete dire addio a screen tearing e input lag.

ELITE:

XG2431, monitor gaming certificato Blur Busters Approved 2.0, 24″ 240Hz, tempo di risposta 0,5 ms MPRT

Certificazione Blur Busters 2.0

Frequenza di aggiornamento di 240 Hz

Display Fast-IPS con VESA DisplayHDR 400

Tempo di risposta MPRT <0,5ms

AMD FreeSync™ Premium

Risoluzione Full HD

XG2431 è il primo monitor a superare le rigorose soglie di test di Blur Busters Approved 2.0.

La funzione di riduzione dell’effetto motion blur PureXP dell’XG2431 comprende semplici impostazioni pre-configurate da Blur Busters e preinstallate in fabbrica. Inoltre, una modalità PureXP personalizzata può essere messa a punto dagli utenti finali tramite un’utilità strobo ViewSonic opzionale, scaricabile, per ottenere un MPRT misurato su misura a partire da circa 0,1 ms, o per ottenere uno strobo più luminoso e a bassa distorsione.

Tecnologie ELITE

Retroilluminazione Mini LED

LED di dimensioni dimezzate e densità doppia rispetto ai monitor tradizionali.

Controllo individuale della retroilluminazione di 1152 zone per una luminanza più elevata e un’oscurità più profonda, per offrire il miglior contrasto e una riproduzione accurata dei colori.

Disponibile su XG321UG e XG341C-2K.

Tecnologia Quantum Dot

Colore preciso e luminosità di picco più elevata: poiché i Quantum Dot possono essere sintonizzati per emettere una quantità definita di luce, il colore prodotto sarà più preciso. I Quantum Dot possono rendere un colore più ampio alla massima luminosità senza perdere la saturazione.

Migliore efficienza energetica: i Quantum Dot possono produrre un aumento del 30% della luminosità utilizzando dal 30 al 50% di energia in meno.

Disponibile su XG320Q, XG321UG, XG341C-2K.

Risoluzione 4K a cavo singolo (3840 x 2160) e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, supportata da HDMI 2.1, per offrire a tutti i giocatori la tecnologia di punta per le console.

Miglioramento HDR (Display HDR 1400): XG321UG e XG341C-2K

Per effetti ultrarealistici e una visibilità notevolmente migliorata.

La certificazione VESA DisplayHDR 1400 potenzia ulteriormente le immagini con prestazioni migliori per quanto riguarda le luci e le ombre, rivelando ancor più dettagli nei vostri mondi preferiti.

Ma non è tutto: la serie ELITE è dotata anche dell’esclusiva illuminazione ambientale ELITE RGB di ViewSonic, che consente di immergersi completamente nel gioco con effetti di illuminazione RGB personalizzabili che si sincronizzano con l’azione di gioco. I display e i dispositivi ELITE sono progettati con uno stile minimal, specifiche di alto livello e tecnologie innovative.

La serie OMNI, invece, offre un design curvo unico per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Grazie alla curvatura 1500R, il campo visivo si allarga, rendendo più facile individuare i nemici e seguire l’azione. La serie OMNI offre inoltre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, oltre al supporto delle tecnologie G-Sync e AMD FreeSync.

I display OMNI sono progettati per offrire a tutti i giocatori prestazioni grafiche superiori per un gameplay eccellente e fluido, indipendentemente dalla loro esperienza di gioco o dalla tipologia di gioco. Questi display di qualità hanno un prezzo accessibile e offrono a un pubblico più ampio la possibilità di giocare.

Ma forse la caratteristica più interessante della serie OMNI è il doppio controller che vi permette di passare facilmente da un dispositivo all’altro, come una console di gioco e un PC, senza dover continuamente collegare e scollegare i cavi.

OMNI

Che siate giocatori competitivi alla ricerca del massimo vantaggio o che vogliate semplicemente immergervi completamente nei vostri giochi preferiti, i monitor gaming della serie ELITE e OMNI di ViewSonic vi offrono tutto ciò di cui avete bisogno. Aggiornate oggi stesso la vostra configurazione di gioco e provate voi stessi la differenza.