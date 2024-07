Ember Laptop rivoluziona il concetto di computer portatile, ed è tutto italiano!

Chi crea contenuti in mobilità sa che, per quanto possa acquistare uno dei migliori notebook, non avrà mai la potenza di un PC desktop. Sarebbe bello potersi portare nello zaino un PC fisso di fascia alta, vero?

Presto questo sogno potrebbe essere realtà, grazie alla startup italiana EmberLaptops. L’azienda ha creato un laptop decisamente particolare, profondamente diverso da quelli che siamo abituati a vedere, ma progettato per content creator, videomaker e ingegneri professionisti, che si spostano spesso e lavorano da diversi luoghi.

Una delle caratteristiche principali di Ember Laptop è la possibilità di integrare CPU e GPU desktop con un TDP fino a 400 watt, che viene dissipato da un sistema semi-passivo che sfrutta sia lo chassis, creato in collaborazione con Calyos e in grado di dissipare fino a 100 watt, che delle ventole.

Il laptop è anche dotato di un doppio monitor (due pannelli 17”, 4K 144Hz MiniLED), che permette di aumentare notevolmente la produttività. In pratica, avrete la comodità di un setup desktop ovunque vi troviate.

Ciò che più spicca di Ember Laptop è il suo form factor, del tutto nuovo e diverso da quelli dei computer portatili che conosciamo e a cui siamo abituati. La tastiera (con touchpad integrato) si stacca dal corpo del laptop, mentre i due schermi scorrono verso l’alto; di fatto, Ember Laptop assomiglia più a un desktop portatile che a un notebook vero e proprio.

Da chiuso, il sistema è tutto sommato compatto: i due schermi si sovrappongono e la tastiera si attacca magneticamente, proteggendo il pannello che rimane all’esterno; le dimensioni sono più o meno quelle di un notebook da 17 pollici, ad eccezione ovviamente dello spessore, decisamente maggiore visti i componenti interni presenti qui.

Questo design, che è valso a Ember Laptop il RED DOT Concept Design Award 2024, permette anche di avere una soluzione modulare: i componenti desktop come CPU, scheda grafica e scheda madre possono essere aggiornati con facilità, prolungando di molto la vita del dispositivo. Inoltre, il vecchio hardware può essere riutilizzato all’interno di un classico sistema desktop.

Volete acquistarlo? Dovrete pazientare ancora un po’. Ember Laptop arriverà in crowdfunding tra luglio e settembre di quest’anno, ma non sappiamo ancora su quale piattaforma, né quale sarà il prezzo e cui verrà proposto. Di certo speriamo che il progetto abbia successo, perché un laptop così potrebbe finalmente rispondere alle esigenze di un gran numero di utenti.