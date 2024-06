Errore grossolano per Gigabyte: svelato il prossimo processore di punta di AMD

Una fuga di notizie, dovuta a un grossolano errore, indica che Gigabyte stia preparando delle nuove schede madri per la prossima generazione di CPU Ryzen di AMD. Queste schede madri porteranno la denominazione X870, saltando quindi la serie X770.

La conferma arriva da una presentazione trapelata, che rivela dettagli cruciali su queste nuove schede e le CPU che supporteranno.

La scheda madre X870 AORUS MASTER è progettata per il socket AM5 e sarà compatibile con le CPU esistenti delle serie Ryzen 7000 (Raphael) e 8000 (Hawk Point).

Tuttavia, il focus principale è sulla nuova serie Ryzen 9000, conosciuta con il nome in codice Granite Ridge. Questa nuova serie includerà quattro modelli principali:

Ryzen 9 9950X: Presumibilmente con 16 core Zen5.

Ryzen 9 9900X: Presumibilmente con 12 core Zen5.

Ryzen 7 9700X: Presumibilmente con 8 core Zen5.

Ryzen 5 9600: Presumibilmente con 6 core Zen5.

Le CPU della serie Granite Ridge supporteranno nativamente la memoria DDR5-5600 e il profilo di overclocking EXPO fino a 8000 MT/s, migliorando rispetto alle specifiche di 5200 MT/s della serie Raphael. Inoltre, l'orologio Infinity Fabric sarà aumentato da 2000 a 2400 MHz, offrendo prestazioni superiori.

Gigabyte sta sviluppando diverse schede madri per supportare queste nuove CPU, tra cui:

X870E AORUS XTREME AI TOP

X870E AORUS PRO ICE

X870 AORUS ELITE WIFI

X870I AORUS PRO

B850 AI TOP

B850M DS3H

B850M AORUS ELITE AX

B840 D2H

Questa diversificazione nella gamma di schede madri conferma l'intenzione di Gigabyte di offrire soluzioni adatte a diverse esigenze e segmenti di mercato. La presenza di serie come AI TOP per il socket AM5 e la menzione di chipset come B850 e B840 indicano una strategia di espansione e aggiornamento continuo.

Le nuove schede madri AORUS X870 includeranno diverse innovazioni, come un'antenna WiFi ottimizzata, il supporto per USB4 e DisplayPort 2.1, che seguiranno presumibilmente lo standard UHBR20, offrendo la massima larghezza di banda disponibile per questo tipo di connessione.

AMD è dovrebbe annunciare ufficialmente la serie Ryzen 9000 al Computex la prossima settimana. Anche i produttori di schede madri, inclusa Gigabyte, sono pronti a mostrare le loro nuove creazioni durante l'evento.