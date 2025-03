Espandi le tue possibilità con questo potente mini PC, oggi a SOLI 219€! -60€

Se state cercando un mini PC potente ed economico, Bosgame E2 su Amazon è un'offerta da non perdere. Grazie a un coupon attivabile sulla pagina del prodotto, potete acquistarlo a soli 219€, con un risparmio di 60€ rispetto al prezzo consigliato di 279€. Un'opportunità imperdibile per chi desidera prestazioni elevate in un formato compatto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 60€ durante il checkout

Bosgame E2, chi dovrebbe acquistarlo?

Bosgame E2 è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 5 3550H, una CPU a 4 core e 8 thread con una frequenza massima di 3,7GHz, in grado di offrire prestazioni superiori rispetto ai modelli Intel della stessa fascia di prezzo. Preinstallato con Windows 11 Pro, garantisce un'esperienza fluida sia per l'uso quotidiano che per le esigenze aziendali. Inoltre, è compatibile anche con Ubuntu, offrendo massima versatilità per diversi utilizzi.

Dal punto di vista della memoria, questo mini PC dispone di 16GB di RAM DDR4 a 2400MHz (espandibili fino a 32GB) e di un SSD NVMe PCIe 3.0 da 512GB, che assicura avvii rapidissimi del sistema e delle applicazioni. Grazie a queste specifiche, Bosgame E2 è in grado di gestire con facilità multitasking, navigazione avanzata e software professionali.

Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo supporta Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, garantendo connessioni stabili e veloci. Inoltre, offre una vasta gamma di porte, tra cui due HDMI 2.0, una USB Type-C, tre USB 3.2, una USB 2.0, una porta RJ45 e un jack audio da 3,5mm. Grazie al triplo display 4K@60Hz, potete collegare fino a tre monitor contemporaneamente, rendendolo perfetto per il lavoro d'ufficio, la produttività e l'intrattenimento multimediale.

L'affidabilità di Bosgame E2 è garantita da due anni di garanzia e un supporto clienti attivo 24/7, per offrirvi la massima tranquillità. Grazie alla sua potenza, alla versatilità e al prezzo scontato su Amazon, questo mini PC rappresenta un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate a un costo contenuto. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.

