EVGA, la RTX 2080 Ti Kingpin ha un display che mostra i consumi

Al CES di Las Vegas EVGA ha presentato alcuni prodotti interessanti, come la scheda audio di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Tra i vari prodotti c’era anche la RTX 2080 Ti Kingpin, la punta di diamante della linea di schede video dell’azienda che è dotata, come sempre, di alcune funzionalità esclusive e molto interessanti.

La Kingpin usa un sistema di raffreddamento ibrido simile a quello di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa. Un AIO del genere ha bisogno di molta potenza, e per questo EVGA ha inserito un VRM a 19 fasi e tre connettori PCIe 8-pin. Essendo un sistema ibrido oltre al blocco di raffreddamento a liquido è presente anche una ventola da 100 mm, progettata specificatamente per raffreddare un dissipatore a contatto diretto con memorie e convertitori DC-DC. Infine, il radiatore da 120 mm assicura basse temperature in tutte le condizioni.

EVGA ha inserito anche dei led di diagnostica, punti da cui leggere la tensione, un selettore per il V-BIOS e degli header a cui connettere dispositivi EVBot. La funzionalità più interessante però è la presenza di uno schermo LCD, posizionato sopra la scheda, dove è possibile visualizzare temperatura, velocità di pompa e ventola, consumi e tensioni. Questa è quindi la prima scheda video a fornire informazioni sui watt, e sicuramente gli overclocker apprezzeranno. Ci sarà anche un software che mostrerà queste letture direttamente sul desktop, ma non essendo ancora pronto non è stato mostrato. EVGA ha fatto sapere che questo schermo LCD non è un’esclusiva della serie Kingpin e arriverà anche su altri prodotti.

Il sistema di letture sviluppato da EVGA è in grado di fornire fino a 10 valori al secondo e usa degli shunt per misurare tensioni e consumi. Questa è sicuramente la novità più interessante tra tutte quelle introdotte dall’azienda: finora infatti ottenere queste informazioni non era semplice in quanto erano necessarie apparecchiature specifiche e conoscenze non banali per utilizzarle.

Non ci sono ancora informazioni su prezzo e disponibilità di questa RTX 2080 Ti Kingpin, ma viste prestazioni e funzionalità è probabile che la cifra richiesta sarà abbastanza elevata.