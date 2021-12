Fan di Noctua? Non potete farvi sfuggire questi keycaps

Se tra i vostri hobby c’è quello delle tastiere meccaniche e siete tra i pochi fan dello schema di colori usato da Noctua, non potete farvi scappare questo set di keycaps. L’azienda austriaca ha collaborato con Drop, sito che sarà sicuramente noto agli appassionati di tastiere e periferiche audio di buon livello, per creare un set di keycaps a tema Noctua.

I tasti riprendono lo schema di colori panna e marrone iconico di Noctua e sono stati progettati per switch Cherry MX. Le configurazioni disponibili sono diverse, in modo da poter essere usati su tastiere di qualsiasi formato, dalle full-size con 104 tasti alle 60%. I preorder sono aperti direttamente sul sito di Drop, con prezzia partire da 115 dollari per il set base, che ha un prezzo di listino di 130 dollari.

Il set base contiene al suo interno tutto il necessario per una tastiera TKL con layout ANSI US, più alcuni tasti speciali (i così detti “novelty keycap”) che raffigurano il logo di Noctua, oppure una ventola. In questo kit troviamo anche alcuni copritasti extra, così da migliorare la compatibilità con i diversi formati e layout.

Oltre al kit base, è possibile ordinare anche il tastierino numerico (che costa 35 dollari) e i set per altri layout, come ISO UK, Colevrak e Ortho. Come detto i colori si ispirano all’iconica abbinata usata da Noctua: i pulsanti più esterni sono marroni, mentre quelli centrali (come le lettere, la barra spaziatrice e la punteggiatura), sono panna. I tasti funzione sono invece alternati a gruppi di quattro.