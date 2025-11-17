File, foto, video e documenti importanti meritano di essere conservati in modo sicuro e accessibile in ogni momento. Con pCloud, la protezione dei vostri dati non è mai stata così semplice e conveniente. In occasione del Black Friday, avete l’opportunità di mettere al sicuro i vostri ricordi a prezzi eccezionali, grazie a offerte fino al 60% sullo storage cloud più affidabile del mercato.

pCloud Black Friday, perché approfittarne?

Per chi desidera la massima protezione e funzionalità, il pacchetto esclusivo pCloud 3in1 è la soluzione ideale. Questo bundle include 5TB di spazio di archiviazione, pCloud Encryption per protezione avanzata e pCloud Pass, tutto con licenza a vita. E durante il Black Friday, potete approfittare di uno sconto del 60%, pagando 599€. Una soluzione completa per conservare e proteggere i vostri dati senza pensieri.

Se preferite scegliere un piano singolo, pCloud offre diverse opzioni Lifetime, tutte a prezzo scontato: 1TB a 199€ (-54%), 2TB a 279€ (-53%) e 10TB a 799€ (-58%). Ogni piano vi permette di accedere ai vostri file in qualsiasi momento, con la garanzia di sicurezza e privacy di pCloud. Che abbiate bisogno di spazio per documenti di lavoro, foto personali o video di famiglia, c’è un piano adatto a voi

Il Black Friday è il momento perfetto per investire nella sicurezza digitale dei vostri ricordi. Con pCloud, ogni file è protetto, sempre disponibile e accessibile da qualsiasi dispositivo. Approfittate di questi sconti esclusivi, scegliete il piano più adatto alle vostre esigenze e godetevi la tranquillità di sapere che i vostri dati sono al sicuro per sempre.

