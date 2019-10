Fino a 200€ in meno sui portatili Acer negli sconti di autunno

Vi segnaliamo un interessante serie di sconti presenti solo per oggi sullo shop digitale di Acer. La promozione offre fino a 200 Euro di sconto su un’ottima selezione di notebook, tra cui l’ottimo Aspire 7, munito di processore Intel Core i7-8750H Hexa-core da 2,20 GHz e supportato da GTX 1050 con 4 GB memoria dedicata. Per […]

Vi segnaliamo un interessante serie di sconti presenti solo per oggi sullo shop digitale di Acer. La promozione offre fino a 200 Euro di sconto su un’ottima selezione di notebook, tra cui l’ottimo Aspire 7, munito di processore Intel Core i7-8750H Hexa-core da 2,20 GHz e supportato da GTX 1050 con 4 GB memoria dedicata. Per ottenere lo sconto basta semplicemente selezionare uno dei prodotti disponibili, avendo premura di utilizzare il codice sconto AUTUNNO200 al momento del pagamento. Un’occasione eccezionale per chi è alla ricerca di un notebook performante e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo ma che magari non può o non se la sente di attendere i prodotti in sconto a fine novembre in occasione del Black Friday. Di seguito la selezione di notebook Acer che godono della promozione, cliccando sul banner potrete invece dare un’occhiata alle specifiche di tutti i prodotti della promozione e delle ultime novità presenti sullo store. Affrettatevi, la promozione scadrà tra poche ore!

N.B. i prezzi sotto indicati sono PRIVI dello sconto, che verrà calcolato sul carrello all’inserimento del codice promozionale.

Prodotti con 200€ di sconto

Prodotti con 100€ di sconto

