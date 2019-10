Foris Nova, il monitor OLED 4K di Eizo in edizione limitata

EIzo ha presentato Foris Nova, il suo nuovo monitor polivalente OLED 4k che sarà prodotto in sole 500 unità.

Eizo ha annunciato Foris Nova, un monitor 4K OLED da 21,6 pollici del quale verranno prodotte appena 500 unità.

Secondo quanto dichiarato sul sito del produttore, la peculiarità di Foris Nova è la sua polivalenza: oltre alla qualità d’immagine offerta dal pannello OLED, in grado di garantire un contrasto elevato con neri profondi, il monitor può infatti vantare un tempo di risposta di 0,4 ms e un refresh rate di 60 Hz, specifiche che lo rendono utilizzabile anche per il gaming (non tutti ricercano i 144 Hz).

Nonostante le diverse varianti di utilizzo pubblicizzate da Eizo, Foris Nova ha delle caratteristiche maggiormente orientate alla visione di film in alta risoluzione e all’ambito grafico grazie al supporto per HDR10 e HLG (Hybrid Log-Gamma) e al contrasto di 1.000.000: 1.

Il monitor vanta inoltre una luminosità massima di 330 nits e mostra 1,07 miliardi di colori con una densità di 204 pixel per pollice. Copre inoltre l’80% dello spazio colore BT.2020.

Per quanto riguarda la connettività, Foris Nova è dotato di due HDMI che supportano Deep Color e protocolli di protezione HDCP 2.2 e 1.4. Per l’audio sono presenti due altoparlanti da 1W, un jack per cuffie e un mini jack stereo.

La linea è caratterizzata da un look sobrio e moderno, la struttura appare robusta grazie all’imponente supporto posteriore inclinato e alla cornice metallica che impedisce il contatto diretto con il piano d’appoggio.

Trattandosi di un monitor prodotto a tiratura limitata, Eizo ha deciso di non dichiarare il prezzo sul sito e di chiedere il contatto diretto a chi fosse interessato. La data di lancio è prevista per il 1 novembre in Europa, America, Cina e Giappone.