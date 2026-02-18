Su Amazon trovate un'offerta imperdibile sulla Cecotec Cecofry DuoLevel 12000 Finestra, ora disponibile a 89,90€ invece di 123,20€. Questo elettrodomestico da 2900 W vi conquisterà con la sua capacità di 12 litri divisa in due vasche da 6 litri ciascuna, perfetta per preparare grandi quantità o piatti diversi simultaneamente. Con uno sconto del 27%, questa friggitrice ad aria rappresenta un'occasione da non perdere. Grazie ai 10 programmi preconfigurati e al controllo preciso della temperatura, potrete cucinare in modo sano utilizzando pochissimo olio, senza rinunciare al gusto.

Cecofry DuoLevel, chi dovrebbe acquistarla?

La Cecotec DuoLevel 12000 rappresenta la soluzione ideale per famiglie numerose e appassionati di cucina che desiderano preparare pasti sani senza rinunciare al gusto. Con i suoi due serbatoi da 6 litri e la funzione Sync, questo elettrodomestico vi permetterà di cucinare contemporaneamente pietanze diverse, soddisfacendo i gusti di tutti i membri della famiglia. È perfetta per chi vuole ridurre l'uso di olio nella propria alimentazione quotidiana, ottenendo comunque risultati croccanti e gustosi. La potenza di 2900 W garantisce tempi di cottura rapidi, ideale per chi ha poco tempo ma non vuole compromettere la qualità dei pasti.

Questo prodotto si rivolge anche a chi cerca praticità e versatilità in cucina: i 10 programmi preconfigurati eliminano ogni incertezza nella preparazione, mentre il pannello tattile e la regolazione della temperatura tra 40 e 200°C offrono controllo totale su ogni ricetta. La finestra superiore vi consentirà di monitorare la cottura senza interromperla, preservando calore e risultati ottimali. Con uno sconto del 27% a soli 89,90€, rappresenta un investimento eccellente per chi desidera rinnovare la propria cucina con un elettrodomestico moderno, capiente e salutare, perfetto per preparare dalle patatine croccanti ai secondi piatti elaborati.

La Cecotec Cecofry DuoLevel 12000 Finestra è una friggitrice ad aria da 12 litri totali divisi in due vasche separate da 6 litri ciascuna, perfetta per preparare grandi porzioni o due pietanze diverse in simultanea. Grazie alla potenza di 2900 W e alla tecnologia ad aria calda, vi permette di cucinare in modo rapido e uniforme con poco o nessun olio. Il pannello tattile intuitivo offre 10 programmi preconfigurati e la regolazione della temperatura da 40 a 200°C, mentre la funzione Sync sincronizza i due serbatoi per terminare la cottura contemporaneamente.

Vedi offerta su Amazon