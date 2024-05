Monitor gaming curvo a 180Hz: -35%, prezzo inferiore a 110€!

Se desiderate un monitor curvo ma volete restare sui 24 pollici, questo modello da gaming è un'ottima scelta, soprattutto dal punto di vista economico. Amazon lo offre a soli 109,99€ anziché 169,99€, un prezzo molto competitivo sia per il modello stesso sia per la categoria. Inoltre, il monitor vanta un pannello con una frequenza di aggiornamento di 180Hz e una copertura del 100% dello spazio colore sRGB.

Gawfolk GF240D, chi dovrebbe acquistarlo?

Non è certo un monitor popolare del calibro di LG o altri brand simili, ma è ideale per coloro che cercano un'esperienza di gioco immersiva senza spendere una fortuna. Dotato di una curvatura 2800R e un ampio angolo di visione di 178°, questo monitor offre una qualità dell'immagine più che discreta, con profondità di colore a 8 bit e copertura al 100% dello spazio colore sRGB.

La risoluzione 1080p, perfetta per un 24 pollici, assicura dettagli nitidi e vividi, ideale per immergersi nei mondi di gioco con una chiarezza ottimale. Con un aggiornamento di 180Hz su DisplayPort (120Hz su HDMI), unito a un tempo di risposta di 1ms, gli utenti possono dire addio alle immagini sfocate e godere di azioni di gioco fluide e senza interruzioni. Il fatto che venga offerto a 109,99€, lo rende un affare ancora più allettante per coloro che desiderano migliorare la propria configurazione di gioco senza compromettere la qualità.

Inoltre, questo monitor va oltre l'aspetto visuale. La tecnologia FreeSync di AMD minimizza la latenza di input ed elimina la sfocatura e lo strappo delle immagini, garantendo così un'esperienza di gioco fluida e reattiva in ogni contesto. Gli utenti saranno anche grati per le caratteristiche orientate alla salute, come il filtro per la luce blu e lo schermo privo di sfarfallio, che rendono il monitor meno affaticante per gli occhi durante le sessioni prolungate. Considerando queste caratteristiche insieme al supporto VESA, chi cerca un monitor da gaming che bilancia prestazioni, comfort e prezzo sarà soddisfatto da questo modello.

