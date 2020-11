Giocare a The Witcher 3 a 60 fps in mobilità? Ora si può!

Come probabilmente già saprete, la compagnia GPD, nota per le sue console e miniPC portatili, ha annunciato recentemente Win 3, il suo nuovo PC ultra portatile equipaggiato con CPU Intel Tiger Lake con GPU integrata Iris Xe che dovrebbe offrire prestazioni di gran lunga superiori in ambito grafico rispetto ai suoi predecessori. Ma non è tutto! Infatti, GPD Win 3 presenterà una tastiera nascosta sotto al display da 5,5”, e con risoluzione 720p, richiamabile tramite un sistema a scorrimento.

Nello specifico, la macchina sarà animata da una CPU Intel Core i7-1160G7, processore quad core con Hyper Threading basato su architettura Tiger Lake da 7-15W e realizzato con il processo produttivo SuperFin a 10nm. La frequenza massima è di 4,4GHz in Turbo Boost, mentre la componente grafica è affidata alla iGPU Intel Iris Xe, dotata di 96EU e un clock massimo di 1,1GHz, che nei giochi dovrebbe avere delle performance sicuramente interessanti e mai viste prima su un prodotto compatto del genere. La dotazione tecnica è completata da 16GB di RAM LPDDR4X-4266 e supporto alle reti WiFi 6 e Bluetooth 5.0, oltre alla presenza di uno slot M.2 2280 per l’inserimento di SSD PCIe NVMe.

Fino a qui le caratteristiche sono di tutto rispetto per un dispositivo di questo tipo, ma come se la cava con i videogiochi, anche moderni? A quanto pare davvero bene, dato che, come potete vedere dal filmato sottostante, è in grado di far girare il noto The Witcher 3: Wild Hunt, uno dei titoli più importanti dell’ultimo decennio, a circa 60fps a 720p e a dettagli perlopiù alti. Sicuramente un risultato davvero eccellente che supera anche quello ottenuto con il porting nativo per Nintendo Switch.

Ricordiamo che, stando a Lilliputing, la console sarà disponibile su IndieGogo dal prossimo gennaio al prezzo di almeno 800$, mentre le spedizioni sono previste per il secondo trimestre del 2021.