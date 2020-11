Godfall in 4K mette in ginocchio anche la GeForce RTX 3080

AMD ha pubblicato recentemente un nuovo filmato in collaborazione con Counterplay Games, software house attualmente al lavoro su Godfall, per mostrare l’integrazione di tecnologie proprietarie come DirectX Raytraced Shadows, FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening e Variable Rate Shading, così come altre funzionalità avanzate.

In particolar modo, il CEO della software house, Keith Lee, ha affermato che Godfall usa texture 4Kx4K arrivando ad usare ben 12GB di RAM video a risoluzione 4K ed utilizzando le impostazioni Ultra, mettendo in evidenza le richieste dei futuri titoli PC se fatti girare a risoluzioni elevate.

La compagnia di Sunnyvale, da questo punto di vista, più dormire sonni tranquilli, dato che le sue schede video Radeon RX 6800 e Radeon RX 6900 saranno dotate di 16GB di RAM, ma lo stesso non si può certo dire della diretta rivale NVIDIA.

Infatti, come ben saprete, la GeForce RTX 3070 è equipaggiata con 8GB di RAM GDDR6, mentre la GeForce RTX 3080 arriva a 10GB di RAM GDDR6X. Nonostante la loro elevata potenza, quindi, i possessori delle suddette schede potrebbero essere costretti a scendere a qualche compromesso per ciò che concerne la qualità della texture. Ovviamente, questo problema non riguarda anche l’enorme GeForce RTX 3090 con i suoi 24GB di VRAM GDDR6X.

Leggi anche: AMD Radeon RX 6800 batte RTX 3070 nei primi test

È quindi possibile che i 16GB di VRAM delle Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 forniscano un vantaggio alle proposte AMD rispetto a quelle NVIDIA a lungo termine, soprattutto per coloro che usano risoluzioni come il 4K.

Recentemente ASUS ha presentato i modelli ROG Strix e TUF Gaming delle schede grafiche basate sulle nuove GPU Radeon RX 6800 annunciate recentemente da AMD. Il modello di punta, in particolare, ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT, adotterà un sistema di raffreddamento ibrido per mantenere le dimensioni del dispositivo contenute.