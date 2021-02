GoodBarber: Click and Collect aiuta i business durante questi tempi difficili

GoodBarber, piattaforma di cui vi abbiamo già parlato approfonditamente in un articolo dedicato, sta arricchendo nuovamente la sua proposta. Dopo l’inserimento dei pagamenti in contante e delle opzioni per il delivery, sono finalmente disponibili nuove funzioni utili e pronte da implementare all’interno degli e-commerce o nelle app di e-shopping create grazie ad essa. Un esempio? La funzionalità Click and Collect.

Sicuramente non sarà una notizia sconvolgente sapere che moltissime delle attività di vendita al dettaglio, bar e ristoranti si stanno trovando in estrema difficoltà a causa della pandemia di Covid-19 che sta tenendo in scacco il mondo intero. Queste piccole e medie imprese stanno soffrendo tantissimo alcune delle restrizioni imposte dai governi di tutto il globo per salvaguardare la salute dei propri cittadini.

In questo particolare momento storico, il contatto umano e le normali operazioni di compra-vendita sono messi a dura prova a causa delle regole di distanziamento sociale o dell’impossibilità per alcune categorie di continuare la propria attività liberamente a contatto diretto con i clienti.

Ecco dunque che moltissimi imprenditori hanno dovuto trovare canali di vendita alternativi e le app si sono rivelate uno degli alleati più efficaci a schierarsi dalla loro parte.

Sono moltissime le attività che, durante l’ultimo anno, hanno deciso di spostare parte del proprio lavoro su piattaforme online come GoodBarber, la quale ha permesso a moltissime imprese di affacciarsi al mondo dell’e-commerce senza per forza disporre di particolari conoscenze di programmazione o del funzionamento delle app.

GoodBarber ha permesso l’apertura di e-shop dedicati alla vendita di capi d’abbigliamento o accessori, di prodotti alimentari e ha aiutato persino ristoranti e bar, ma non solo, a creare con facilità dei punti vendita online. I clienti possono così sfogliare il catalogo di proposte e decidere cosa acquistare seduti comodamente (e al sicuro) sul divano di casa o comunque senza recarsi mai fisicamente nei negozi.

La piattaforma di GoodBarber ha deciso di fare un’ulteriore passo per andare incontro alle esigenze dei tanti commercianti che si trovano in difficoltà. È stata finalmente implementata la modalità di acquisto Click and Collect, la quale permette agli utenti di acquistare comodamente ciò che desiderano o effettuare i propri ordini di bevande e cibarie a distanza di sicurezza, per poi recarsi nel punto vendita di persona per il ritiro.

Si tratta di una modalità di acquisto che si pone a metà strada tra l’acquisto in negozio ed il delivery vero e proprio. I commercianti possono così garantire agli utenti una migliore sicurezza e possono continuare a gestire le attività senza la necessità di organizzare un vero e proprio sistema di consegna a domicilio, sistema del quale potrebbero essere sprovvisti o che non si integra facilmente nel modello di business da loro scelto.

GoodBarber, quindi, permette ora a moltissime altre categorie di venditori di sfruttare il mondo connesso in cui viviamo, rendendo i loro prodotti disponibili a chiunque disponga di uno smartphone o un PC.

Ricordiamo che GoodBarber è disponibile con un periodo di prova gratuita di 30 giorni, un’ottimo modo per entrare in confidenza con il servizio.