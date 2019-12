GoodBarber: crea la tua shopping app con semplicità

GoodBarber è una piattaforma pensata e creata per permettere agli utenti di realizzare applicazioni dedicate a svolgere diversi compiti. In particolare, chi volesse aumentare le rendite e le conversioni del proprio e-shop, può trovare tutti gli strumenti necessari per costruire la propria applicazione per lo shopping mobile da rendere disponibile sul Web, su Google Play e su App Store, in modo da poter coinvolgere più clienti possibili.

Creare un’applicazione per lo shopping è diventato oggi un passo fondamentale. Questo perché il traffico web deriva per il 50% da dispositivi mobile. È dunque necessario poter offrire agli utenti un’esperienza di acquisto impeccabile sugli smartphone.

La piattaforma GoodBarber mette a disposizione 20 temi molto accattivanti che consentono di personalizzare il proprio e-shop in maniera semplice e senza codifica. Integra poi diverse funzioni appositamente studiate per aumentare il tasso di conversione, migliorando l’esperienza di navigazione dell’utente. Tra queste, il login automatico, che permette di memorizzare i dati dell’utente che dovrà così effettuare la connessione una sola volta. Ci sono anche le notifiche push e il “carrello permanente” che consente al cliente di salvare i propri prodotti senza dover effettuare nuovamente la ricerca.

Il gestore dello store online potrà poi impostare potenti azioni di marketing tramite appositi sconti su determinate categorie merceologiche o singolo prodotto, oltre che far trovare facilmente i propri prodotti attraverso l’efficiente strumento di ricerca, compatibile anche con i comandi vocali.

Non manca un pulsante per poter condividere in modo veloce il link ai prodotti, sia sulle applicazioni di messaggistica istantanea che sui social.

Il checkout è stato ottimizzato e reso compatibile con ApplePay, Google Pay e le principali API di richiesta di pagamento, che consentono così di finalizzare l’acquisto tramite un semplice click senza dover inserire i dati della propria carta.

Goodbarber consente poi di monitorare in maniera precisa il traffico e le vendite del proprio e-shop, con strumenti di statistica avanzati in grado di fornire una proiezione completa dei dati, che permettono al gestore di ottimizzare e migliorare in maniera continua le conversioni del proprio negozio.

Chi decide di affidarsi alla piattaforma per creare la propria shopping app dovrà solamente preoccuparsi di inserire il catalogo dei prodotti, perché tutta la parte tecnica viene gestita da un apposito team di professionisti, il cui compito è quello di fornire un’esperienza diretta e continue migliorie.

Una volta terminato l’iter, si avrà a disposizione un’applicazione compatibile con i dispositivi Android e iOS e un portale WEB altamente ottimizzato. Il servizio offre una valutazione di prova gratuita per 30 giorni, dopo i quali sono disponibili vari piani e tariffe a seconda delle specifiche esigenze.

Non importa che si tratti di piccoli professionisti o grandi negozi, chiunque potrà trovare il servizio migliore per le proprie necessità. Per maggiori informazioni su GoodBarber e sui servizi offerti, che includono anche la creazione di applicazioni per la gestione dei contenuti, vi invitiamo a dare uno sguardo al sito ufficiale disponibile tramite questo link.