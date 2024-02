Google Chrome presto scriverà al posto nostro, diventeremo ancora più incapaci?

Google è al lavoro per integrare in Chrome una funzionalità pensata per aiutare gli utenti, ma che rischia di renderci ancora più pigri e “incapaci”: si chiama “Help me write” e come avrete intuito dal nome, sfrutta l’IA Gemini per scrivere al posto nostro. Non importa che si tratti di post su forum, social network o email, l’IA vi aiuterà a scrivere qualsiasi cosa abbiate bisogno.

La funzionalità per ora è disponibile solo negli Stati Uniti (e solo in lingua inglese) nella versione M122 di Chrome, ed è in grado sia di generare testo, che di correggere testo già scritto. L’obiettivo di Google è quello di aiutare gli utenti a migliorare i propri testi, supportandoli nella scrittura e nella revisione.

Google

Per accedere a Help me write, è sufficiente fare clic con il tasto destro su qualsiasi campo di testo e selezionarlo per far sì che l’IA generativa intervenga. Come detto è disponibile solo in inglese e negli Stati Uniti, ma se volete provarlo a tutti i costi, potete fare un tentativo usando una VPN.

Per il momento Google non ha condiviso ulteriori dettagli, quindi non sappiamo se Help me write sarà disponibile per tutti, o se magari gli abbonati a Google Gemini Advanced avranno delle funzionalità aggiuntive (o se addirittura la funzione diventerà esclusiva per gli abbonati). È molto probabile che Google, in futuro, offra funzionalità di intelligenza artificiale basate su Gemini e integrate in Chrome in esclusiva a chi sottoscrive un abbonamento Gemini Advanced, ma fino a quel momento, vale la pena godersi gratis tutte le comodità offerte dall’intelligenza artificiale.