Il GravaStar Mercury M1 Pro è un mouse da gioco wireless di fascia alta che combina design ergonomico e prestazioni eccezionali. Dotato di un sensore PAW3395 da 26.000 DPI e polling rate a 4K, garantisce precisione millimetrica e reattività istantanea. La connettività triple-mode (2.4GHz, Bluetooth e cablato) e l'autonomia fino a 200 ore lo rendono estremamente versatile. Su Amazon trovate questo gioiello tecnologico a 97,27€ invece di 114,23€, con scocca in lega di magnesio, 5 pulsanti programmabili e illuminazione RGB GLOWSYNC personalizzabile per un'esperienza di gioco davvero immersiva.

GravaStar Mercury M1 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il GravaStar Mercury M1 Pro è il mouse ideale per i gamer esigenti che cercano prestazioni professionali senza compromessi. Se passate lunghe ore davanti allo schermo e necessitate di precisione millimetrica nei vostri giochi competitivi, questo dispositivo fa al caso vostro. Grazie al suo design ergonomico in lega di magnesio e ai pulsanti tattili avanzati, riduce significativamente l'affaticamento durante le maratone gaming. Il sensore PAW3395DM da 26.000 DPI con polling rate 4K vi garantirà un vantaggio competitivo tangibile, trasformando ogni movimento in azioni istantanee e precise. Con uno sconto del 15% che porta il prezzo a soli 97,27€, rappresenta un investimento eccellente per chi vuole portare le proprie performance a un livello superiore.

Questa periferica si rivela perfetta anche per chi apprezza la versatilità e l'autonomia prolungata. La connettività tripla (2.4GHz, Bluetooth e cablata) vi permette di passare senza sforzo tra diverse configurazioni, mentre la straordinaria durata della batteria fino a 200 ore elimina l'ansia di rimanere senza carica nei momenti cruciali. I 5 pulsanti programmabili e il software intuitivo vi consentono di personalizzare completamente l'esperienza di gioco, creando macro e profili specifici per ogni titolo. L'illuminazione RGB GLOWSYNC aggiunge un tocco estetico cyberpunk alla vostra postazione, rendendo questo mouse la scelta ideale per chi desidera unire prestazioni da campione e stile distintivo.

