Seagate One Touch Hub 8TB: la soluzione completa per i tuoi backup, ora SCONTATA! -27%

Se siete alla ricerca di un hard disk esterno capiente, affidabile e versatile, questa è un'occasione che non dovreste lasciarvi sfuggire. Il Seagate One Touch Hub da 8TB è attualmente disponibile su eBay a soli 174,99€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato di 239,99€. Una promozione ideale per chi ha bisogno di uno spazio di archiviazione ampio e sicuro, compatibile con PC e Mac.

Seagate One Touch Hub 8TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Seagate One Touch Hub 8TB è più di un semplice hard disk esterno. Dotato di connessioni USB-C e USB 3.0 frontali, consente non solo un trasferimento dati veloce ma anche la ricarica dei dispositivi, anche quando il computer è spento. Questo lo rende perfetto come hub centrale per il vostro spazio di lavoro digitale, migliorando la produttività e semplificando l'organizzazione di tutti i vostri dispositivi.

Un altro punto di forza di questo modello è la protezione con password, che garantisce la sicurezza dei vostri dati sensibili. Inoltre, è inclusa la compatibilità immediata con sistemi Windows e macOS, senza bisogno di formattazioni aggiuntive. Grazie al software Seagate Toolkit, potrete configurare backup automatici, backup con un solo clic o il mirroring dei file, assicurandovi di non perdere mai i vostri contenuti più importanti.

Con l'acquisto, riceverete anche 1 anno di abbonamento a Mylio Photos per la gestione delle immagini e Rescue Data Recovery Services per il recupero dei dati, un servizio professionale che vi offre maggiore serenità in caso di imprevisti. A completare il pacchetto, una garanzia limitata di due anni che testimonia la solidità dell'affidabilità del prodotto.

Disponibile ora a 174,99€ su eBay, Seagate One Touch Hub 8TB rappresenta una soluzione completa e conveniente per chi desidera archiviare, proteggere e gestire grandi quantità di dati. Non lasciatevi sfuggire questa occasione irripetibile.