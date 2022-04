Tramite un comunicato stampa, Honor ha annunciato il lancio della sua nuova serie MagicBook equipaggiata con processori AMD Ryzen, tra cui il Ryzen 5 5500 U, in grado di fornire una frequenza massima della CPU di 4,3GHz e dotato di una GPU Radeon integrata in grado di gestire fluidamente grafica e compiti complessi.

Photo Credit: Honor

George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd, ha affermato:

Con un focus strategico sull’innovazione, la qualità del prodotto e il servizio, HONOR si impegna a sviluppare una tecnologia che dia potere alle persone in tutto il mondo. A testimonianza di ciò, la serie HONOR MagicBook si configura come l’insieme di device portatili innovativi e potenti, progettati per aiutare gli utenti ad eccellere nel loro lavoro quotidiano e nella vita domestica. Alimentato dal potente processore AMD Ryzen 5 3600 e dalla grafica AMD Radeon. L’ultima serie HONOR MagicBook offre prestazioni sorprendenti e un’esperienza utente senza interruzioni, perfetta per coloro che richiedono la tecnologia best-in-class per potenziare la loro giornata.

Disponibile in due diversi tagli, con display da 14 o 15 pollici, Honor MagicBook è dotato di 16GB di RAM DDR4-3200 in dual channel, 512GB di SSD NVMe e una batteria da 56Wh, in grado di fornire sino a 11 ore di riproduzione video 1080p locale o 10 ore di navigazione sul web con una singola carica completa.

Honor MagicBook è un laptop estremamente elegante e possiede un corpo compatto e sottile. Nonostante ciò, il dispositivo integra un efficiente sistema di dissipazione del calore con Dual heatpipe e un design Large Fan, che aiuta a raggiungere fino al 36% in più di aspirazione dell’aria così da mantenere le temperature sotto controllo anche durante attività intense o il gaming.

Photo Credit: Honor

Honor Magicbook 14 è ora prenotabile con un coupon di 150€ (promozione valida dal 21 al 28 aprile) e sarà disponibile per l’acquisto a partire da 749,90€, mentre MagicBook 15, con coupon di 200€ (iniziativa valida dal 14 al 21 aprile) è già acquistabile al prezzo di 799,90€ sul sito ufficiale.