Questo HORI Fighting Stick Alpha non è mai costato così POCO! Solo 159€

Se amate i titoli picchiaduro non potete non avere nella vostra collezione di controller un arcade stick, essenziale per competere in questi titoli: oggi Amazon propone in offerta l'HORI Fighting Stick Alpha, progettato per PS5 ma compatibile anche con PS4 e PC. È equipaggiato con joystick e pulsanti HAYABUSA ed è in offerta al super prezzo di 159,98€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 199,99€.

HORI Fighting Stick Alpha per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HORI Fighting Stick Alpha è prodotto con licenza ufficiale Sony ed è perfetto per gli appassionati di picchiaduro che vogliono competere ai massimi livelli. Oltre ad hardware di qualità e pulsanti ad attuazione rapida, è possibile sostituire l'artwork con uno personalizzato, nonché accedere facilmente all'interno dell'arcade stick per eventuali modifiche o per fare semplicemente manutenzione. Vi offre personalizzazione e controllo ai massimi livelli, un "must" per molti videogiocatori.

La compatibilità con PS5, PS4 e PC lo rende estremamente versatile e adatto soprattutto a chi possiede diverse piattaforme, ma vuole usare un unico controller. Non mancano poi le funzionalità aggiuntive come il touchpad e il blocco dei tasti, mentre il lungo cavo da 3 metri permette di usarlo in tutta comodità. Infine, è possibile creare fino a quattro profili personalizzati, che rendono questo HORI Fighting Stick Alpha ancor più pratico.

Se cercate un'esperienza di altissimo livello nei vostri picchiaduro preferiti, non fatevi scappare l'offerta sull'HORI Fighting Stick Alpha. Offre un'ottima qualità costruttiva, tante possibilità di personalizzazione ed è compatibile con diverse piattaforme, tutte caratteristiche lo rendono un acquisto obbligato per tutti gli appassionati, specialmente ora che è in offerta su Amazon al prezzo scontato di 159,98€.

