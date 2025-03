Questa tastiera HP a 109€ è progettata così. Scopri perché potrebbe rivoluzionare la scrittura

La HP 960 è una tastiera ergonomica wireless che promette di cambiare il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi, offrendo un'esperienza di scrittura più comoda e intuitiva. Con il suo design innovativo e una serie di caratteristiche tecnologiche avanzate, questa tastiera è progettata per chi cerca efficienza, comfort e praticità. Al prezzo di 109€, rappresenta oggi una scelta interessante per chi desidera ottimizzare la propria postazione di lavoro con una periferica versatile e dal design raffinato.

HP 960, chi dovrebbe acquistarla?

Una delle caratteristiche più distintive della HP 960 è la sua ergonomia. Grazie al poggiapolsi Soft Touch e all'inclinazione negativa, la tastiera riduce lo sforzo fisico durante la scrittura, evitando tensioni e migliorando la postura. I tasti a basso profilo, inoltre, offrono una corsa ridotta che facilita la digitazione. A completare il tutto, la disposizione dei tasti è stata progettata in modo innovativo, con 20 tasti programmabili per personalizzare l'esperienza di utilizzo. Il tastierino numerico separato e flessibile aggiunge funzionalità extra, rendendo la tastiera adatta sia per compiti quotidiani che per operazioni numeriche intensive.

La connettività della HP 960 è un altro punto di forza, con la possibilità di collegarsi a diversi dispositivi tramite la tecnologia wireless. Supportando sia il Bluetooth 5.0 che la connettività a 2,4 GHz tramite dongle USB-A, questa tastiera è perfetta per chi utilizza più dispositivi contemporaneamente. La tecnologia Swift Pair rende l'abbinamento rapido e intuitivo, mentre il rilevamento automatico del sistema operativo assicura che la tastiera funzioni perfettamente con Windows e macOS. Il supporto per la crittografia AES a 128 bit garantisce la sicurezza delle comunicazioni.

Infine, la HP 960 si distingue anche per l'autonomia straordinaria, che consente alla tastiera di funzionare per ben 24 mesi con due batterie AA. Il tastierino numerico, con una durata di sei mesi, è altrettanto efficiente. Nella confezione, oltre alla tastiera e al tastierino numerico wireless, sono inclusi il dongle USB, le batterie necessarie e una guida rapida per iniziare subito a utilizzare il prodotto. Con la HP 960, l'efficienza e la praticità vanno di pari passo, rendendola un'opzione ideale per chi cerca una tastiera versatile, duratura e dal design funzionale.

