HP Envy rinnovati, arriva la versione con CPU AMD Ryzen

HP ha rinnovato la gamma HP Envy, aggiungendo tra gli altri anche alcuni modelli con AMD Ryzen di nuova generazione e grafica fino alla Radeon RX Vega 10.

HP ha annunciato un aggiornamento delle linee HP Envy e HP Envy x360, laptop convertibili equipaggiati con CPU Intel o AMD di nuova generazione. Esteticamente la novità più degna di nota è la riduzione dei bordi dello schermo, mentre parlando di funzionalità l’adozione di processori di ultima generazione porta – secondo HP – maggior efficienza e durata della batteria.

L’HP Envy 13 misura solamente 32,8 x 22,6 x 1,8 cm e pesa 1,6 kg, mentre il modello da 17 pesa 2,9 kg e misura 40,4 x 26,7 x 4,8 cm. I nuovi portatili sono disponibili nelle colorazioni oro e argento, con finiture sabbiate anodizzate che conferiscono un look premium.

Per il processore è possibile inserire fino a un Intel Core i7-8565U, mentre per quanto riguarda la RAM troviamo 8 GB (12 sul modello da 17″) di memoria DDR4-2400. L’archiviazione è affidata a un SSD NVMe con interfaccia M.2 da 256 GB nel 13″ e da 512 GB nel 17″.

Nel comparto video troviamo, rispettivamente, una Intel UHD Graphics 620 e una Nvidia GeForce MX250 con 2 GB di memoria GDDR5. Lo schermo è un Full HD IPS touchscreen.

HP ha inserito in entrambi i modelli anche una webcam HD Kill Switch e un lettore d’impronte digitali. I nuovi Envy da 13 e 17 pollici arriveranno nel mese di aprile, ad un prezzo di partenza di 899 dollari.

HP ha anche presentato nuove versioni da 13 e 15 pollici del suo Envy x360, aggiungendo alla gamma di offerte anche dei modelli con CPU AMD Ryzen di ultima generazione.

Possiamo infatti inserire fino a un Intel Core i7-8565U o un AMD Ryzen 7 3700U dotato di grafica integrata Radeon RX Vega 10. Entrambi i processori sono dotati di 4 core e 8 thread e un TDP massimo di 15 W.

La dotazione dei nuovi Envy comprende 8 GB di memoria DDR4-2400, SSD PCIe NVMe da 256 GB, schermo FullHD IPS Microedge touchscreen e audio Bang and Olufsen.

I nuovi HP Envy x360 saranno disponibili ad aprile. Per il modello 13″ saranno necessari 699 dollari, mentre per quello da 15″ dovrete sborsare 869 dollari per la versione con CPU Intel e 799 per quella con processore AMD.