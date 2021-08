HP, in arrivo un monitor gaming ultrawide dall’ottimo rapporto qualità/prezzo

HP si prepara a terminare l’estate e iniziare la stagione autunnale con una serie di nuovi monitor da gaming dotati di una frequenza di aggiornamento sino a 165Hz. Ciò include il modello di punta HP X34, che sfoggia una risoluzione di 3440×1440 pixel e il prezzo allettante di 460 dollari. Gli ultrawide in genere sono più costosi rispetto ai display più classici con un rapporto di forma di 16:9, soprattutto se si desiderano alte risoluzioni e refresh rate elevati.

Abbiamo già visto ultrawide nella fascia di prezzo dell’HP X34, ma di solito provengono da marchi economici e con refresh rate inferiori. È indubbiamente interessante vedere un brand noto come HP proporre un monitor da gaming ultrawide a un prezzo competitivo. Così come gli altri monitor annunciati recentemente dalla compagnia – X27, X27q e X32 – X34 raggiunge una luminosità massima di 400 nit e copre il 99% dello spazio colore sRGB.

HP X34 è equipaggiato con un pannello VA, che la compagnia afferma di essere in grado di fornire un contrasto triplicato rispetto gli IPS, con un raggio di curvatura di 1500R. Un portavoce di HP ha riferito ai colleghi americani di Tom’s Hardware che la compagnia ha optato per l’impiego di pannelli VA perché “offrono neri più profondi e rapporti di contrasto più elevati, garantendo una profondità di colore impressionante e contribuendo ulteriormente ad un’esperienza visiva immersiva“.

Eric Galyean, HP gaming monitor NPI lead, ha dichiarato:

In passato, 144 Hz sembrava essere lo standard per il monitor da gaming e ora lo stiamo superando con la nostra nuova serie, offrendo ai giocatori sette prodotti con refresh rate da 165 Hz tra cui scegliere. Sarà sicuramente un deciso upgrade per coloro che non hanno cambiato monitor da un po’ di tempo.