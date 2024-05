Huawei MateBook: la tua produttività al top per meno di 650€ (-28%)

Chiamatelo workstation, notebook da lavoro o come preferite: il Huawei MateBook D 16 è un computer portatile potente e versatile, ideale per chi cerca prestazioni elevate in un dispositivo elegante e trasportabile. Oggi questo modello è protagonista di un'ottima offerta su Amazon, disponibile a soli 649€ invece di 899€. Questa promozione lo rende un'alternativa eccellente ai classici modelli di marchi come Acer e HP.

Huawei MateBook D 16, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Huawei MateBook D 16, con la sua elevata portabilità data da un peso di solo 1,68kg e uno schermo FullView da 16 pollici, si propone come il compagno ideale per professionisti in continuo movimento, studenti universitari e chiunque necessiti di un dispositivo affidabile e performante per gestire impegni lavorativi e studio in diversi ambienti.

Grazie al processore Intel Core i5, è adatto a coloro che richiedono un laptop capace di supportare il multitasking senza compromessi, dalla gestione di progetti complessi, all'editing di video e alla navigazione web intensiva. Con una batteria ad elevata capacità e la tecnologia SuperCharge da 65W, questo portatile promette lunghe ore di lavoro ininterrotto, rendendolo perfetto per le lunghe giornate fuori ufficio o da casa, senza il costante pensiero di dover cercare una presa di corrente.

L'aggiunta della funzione Super Device amplia ulteriormente le possibilità di connettività, permettendo un'interazione fluida e versatile con altri dispositivi. Raccomandato per 649€ anziché 899€, il Huawei MateBook D 16 incontra dunque le esigenze di chi cerca un laptop leggero, potente e versatile, per un'esperienza d'uso senza compromessi in ogni scenario quotidiano.

Vedi offerta su Amazon