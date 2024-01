I nuovi laptop Lenovo sono pronti per il futuro: tanta potenza e IA per tutti

Lenovo ha fatto il suo grande debutto al CES 2024 presentando una vasta gamma di oltre 40 nuovi dispositivi e soluzioni basati sull'intelligenza artificiale (IA). La società ha adottato il tema "AI for All", evidenziando la sua visione di rendere l'IA accessibile a tutti.

La nuova linea di laptop Yoga è all'avanguardia, grazie al nuovo hardware ma anche a software specifici come Lenovo Yoga Creator Zone, che permette ai creatori di sfruttare l'IA generativa in modo semplice e sicuro, creando immagini straordinarie senza la necessità di istruzioni complesse.

La nuova serie Yoga si distingue per il design elegante e le prestazioni all'avanguardia. Il Lenovo Yoga Pro 9i e il Lenovo Yoga 9i 2-in-1 offrono esperienze immersive con schermi OLED ad alta risoluzione e colori vividi. Dotati del processore Lenovo AI Core Chip, questi modelli sono progettati per gestire attività creative intensive, come il video editing e il rendering grafico.

Leggi la recensione del Lenovo Yoga Pro 9i Gen 8

Lenovo X Power e AI Core Chip

Il Lenovo X Power è un componente fondamentale, in particolare per i creator, perché permette di sfruttare al massimo la potenza del computer - qualcosa che non è sempre possibile su un computer portatile. Lenovo X Power ottimizza le prestazioni, migliorando attività creative come il rendering 3D e la correzione del colore.

Un altro elemento chiave è il Lenovo AI Core Chip, qualcosa che tenta di dare una marcia in più ai portatili Lenovo quando si tratta di operazioni IA locali. L'inclusione di Copilot in Windows 11 offre un accesso rapido all'assistenza AI, offrendo risposte pertinenti e semplificando varie attività.

La nuova gamma ThinkBook laptop e ThinkCentre neo desktop è progettata per aumentare la produttività e la creatività delle piccole e medie imprese (PMI).

Il ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid offre un'esperienza ibrida unica, combinando un laptop e un tablet con sistema operativo Android. Il ThinkBook 13x Gen 4 è il primo laptop Lenovo a emissioni di carbonio zero per le PMI, sposando potenza e sostenibilità.

La linea ThinkPad e IdeaPad è stata potenziata con nuovi modelli basati sui processori Intel Core Ultra e Windows 11. Questi laptop non solo promettono efficienza energetica e prestazioni ottimali, ma integrano anche funzionalità di intelligenza artificiale, come Copilot in Windows, per migliorare l'esperienza dell'utente.

Anche l'ecosistema gaming Lenovo Legion è stato rinnovato con nuovi laptop, tower, monitor e accessori basati su Windows 11. Anche in questo caso l'integrazione dei chip AI proprietari di Lenovo promette prestazioni superiori.

Passando al marchio Motorola, ha introdotto nuove funzionalità MotoTalk con intelligenza artificiale per incrementare la produttività nei team retail. Queste includono il riconoscimento delle immagini e la pianificazione del percorso, ottimizzando le attività quotidiane e migliorando l'efficienza del team sul campo.