MSI partecipa all’edizione 2023 del Computex Taipei con una serie di nuovi computer portatili, che vanno dal Creator Z17 HX Studio ai modelli Alpha 17 e Prestige 16. In ambito gaming, abbiamo l’MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad, mentre per la produttività sono interessanti il Commercial 14 e Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport.

Quest’ultimo è sicuramente il pezzo forte della nuova gamma di laptop MSI presentata in fiera. Nato dalla collaborazione tra MSI e Mercedes-AMG, questo notebook in edizione vanta un pannello OLED 4K ed è equipaggiato con processori Intel Core i9 di 13a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 40xx. Lo chassis è in lega di magnesio e alluminio, con il tipico motivo a diamante AMG; una soluzione che riesce a rievocare efficacemente le famose auto sportive.

MSI fa sapere che con lo Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport saranno inlusi anche mouse, tappetino, chiavetta USB e custodia.

MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad è una nuova versione del potente laptop da gioco, dotato di un “touchpad intelligente” di nuova concezione, il più grande mai visto su un notebook; il supporto offre anche la possibilità di accedere più velocemente a funzioni come la regolazione del volume e della luminosità del pannello, o la retroilluminazione della tastiera, la gestione della connessione Bluetooth, l’attivazione della webcam, ecc. Ci sono anche cinque tasti di scelta rapida riservati alla personalizzazione.

MSI Commercial 14 offre una serie di tecnologie e funzionalità di sicurezza, tra cui NFC e un lettore di smart card integrato, pensate per fare di questo PC uno strumento adatto al trattamento dei dati riservati e sensibili.

Il nuovo MSI Alpha 17 monta un AMD Ryzen 7045 HX Dragon Range, abbinato a una GPU NVIDIA GeForce RTX 40-series. Uno degli aggiornamenti più interessanti di questo portatile è la tecnologia Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7; offre prestazioni Wi-Fi 7 con velocità di picco fino a 5,8 Gbps e latenze di appena 2 millisecondi – ma sarà ovviamente necessario un router Wi-Fi con le stesse caratteristiche. Ottimo lo schermo QHD a 240 Hz