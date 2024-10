I rumor sono già smentiti: niente Radeon RX 7650 GRE al CES

Qualche giorno fa, voci di corridoio suggerivano che AMD avrebbe presentato al CES 2025 la nuova Radeon RX 7650 GRE; nuove indiscrezioni sembrano smentire già la cosa, suggerendo un lancio successivo alla fiera di Las Vegas, ma comunque all'interno del primo trimestre del 2024. Inoltre, la scheda debutterebbe dapprima esclusivamente nel mercato cinese, per poi arrivare anche nel resto del mondo, come accaduto per le altre schede "GRE".

I nuovi rumor svelano anche novità sulle specifiche tecniche della scheda video, che dovrebbe permettere ad AMD di smaltire le score di GPU Navi 33, già usate nelle Radeon RX 7600 e RX 7600 XT. Si tratta di una strategia già vista in casa AMD, che aveva fatto lo stesso con la passata generazione e la Radeon RX 6750 GRE.

Il prezzo sarà probabilmente il fattore chiave per le vendite della 7650 GRE.

Purtroppo, al momento non è ancora chiaro se la nuova scheda sarà più simile alla RX 7600 o alla RX 7600 XT. Entrambe sono equipaggiate con 32 Compute Unit, ma differiscono per la quantità di memoria video: 8GB sulla 7600 e 16GB sulla 7600 XT.

La scelta tra 8GB o 16GB di VRAM influenzerà inevitabilmente quanto successo potrà avere la scheda. Una GPU economica con 16GB di memoria potrebbe attirare alcuni utenti, come accaduto in passato; attualmente, la RX 7600 XT è la scheda con 16GB più economica sul mercato, con un prezzo di circa 340 euro.

Nessun indizio nemmeno riguardo le prestazioni, che saranno però influenzate sia dalla quantità di memoria presente, sia dalla frequenza operativa della GPU. La differenza tra RX 7600 e RX 7600 XT è di soli 100MHz, ma non è detto che AMD non scelga frequenze sensibilmente più alte sulla RX 7650 GRE.

In ogni caso, dovremo aspettare l'annuncio ufficiale da parte di AMD per scoprire come sarà davvero la scheda. Fino ad allora, potremo solo fare delle ipotesi su quello che la GPU sarà capace di offrire, basate sulle indiscrezioni che emergeranno nelle prossime settimane.