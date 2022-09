Il 27 settembre è il giorno in cui debutteranno ufficialmente sul mercato i nuovi processori AMD Ryzen serie 7000, ma, a quanto pare, coloro che desiderano passare alla nuova piattaforma dovranno essere pronti a sborsare un ingente quantità di denaro. Infatti, recentemente le CPU Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X e Ryzen 9 7950X sono comparse sul listino di un rivenditore spagnolo, con prezzi che vanno dai 371€ a 852€. A differenza dell’Italia, l’IVA applicata in Spagna è pari al 21%, quindi il prezzo sul territorio italiano potrebbe essere addirittura superiore. Ecco la lista nel dettaglio:

Ryzen 9 7950X: 852€

Ryzen 9 7900X: 669€

Ryzen 7 7700X: 491€

Ryzen 5 7600X: 371€

Inoltre, sarà necessario anche acquistare una nuova scheda madre basata sul socket AM5 con chipset X670 o X670E (anche se presto potrebbero arrivare anche le motherboard più economiche con B650 e B650E, come vi abbiamo riferito in questa nostra precedente notizia), nonché memorie DDR5. Ricordiamo che le CPU Ryzen 7000 (nome in codice “Raphael”), costruite sul nodo di processo a 5nm di TSMC, saranno basate sulla nuova architettura Zen 4 e offriranno diverse novità come un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2.

Photo credit: XtremeMedia/ProfessionalReview

Un paio di giorni fa, vi abbiamo riferito che Robert Hallock, Technical Marketing Director di AMD, ha deciso di lasciare la compagnia per esplorare nuove opportunità professionali. La comunicazione è arrivata tramite un post sul profilo LinkedIn di Hallock, che ha tenuto a ringraziare diversi “volti noti” del settore e dell’azienda, da Darren McPhee e David McAfee a Ian Cutress, noto analista e famosa ex firma di AnandTech, fino ad arrivare alle community AMD su Reddit e Discord. Trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.