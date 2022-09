Per far fronte alle accresciute richieste di energia durante i carichi di lavoro più alti, le nuove GeForce RTX 4000 di Nvidia fanno uso di un nuovo connettore PCI-E Gen 5 a 16 pin. Questo è dotato di 4 pin aggiuntivi nella parte superiore, in modo da assicurare i margini necessari nelle schede custom con frequenze operative più spinte, motivo per cui è possibile erogare fino a ben 600W. Se da un lato chi possiede già una moderna PSU ATX 3.0 potrà alimentare facilmente la scheda facendo uso di un solo cavo, chi invece ha ancora un alimentatore ATX 2.0 sarà invece costretto a impegnare ben 4 connettori da 8 pin su un adattatore di alimentazione PCI-E Gen 5.

La testata Wccftech ha di recente portato alla luce il dato relativo alla durata del nuovo connettore. Le informazioni provengono da un documento tecnico pubblicato da ZOTAC, il quale riporta un ciclo massimo di 30 connessioni e disconnessioni per il nuovo standard. Sebbene possa sembrare una vita veramente limitata, questo valore è in realtà rimasto invariato da ben 20 anni! Dopo essere stata contatta, Nvidia ha infatti confermato che le specifiche sono le stesse anche sulle GPU delle generazioni passate, che facevano uso del più classico connettore da 8 pin. Lo stesso connettore è inoltre usato nelle schede video realizzate da AMD, Intel e altri produttori, che condividono così la stessa durabilità. Nulla di nuovo sotto al sole, in sostanza.

Fonte: Videocardz

Ciò non significa ovviamente che non si debba prestare attenzione durante il collegamento o lo scollegamento dell’alimentazione della propria scheda video, che sia per motivi di manutenzione, pulizia o altro. Come sottolineato da PCI-SIG infatti, il cavo PCI-E Gen 5 è abbastanza facile da piegare, oltre a essere particolarmente suscettibile a variazioni termiche causate dall’enorme wattaggio che è in grado di erogare. Nvidia include a ogni modo, dentro la confezione di ogni RTX 40, i cavi di alimentazione necessari per il collegamento alle PSU ATX 2.0.