Il curioso caso degli sfortunati che si chiamano "Null"

Ci sono persone la cui vita è un vero e proprio incubo nell'era moderna, dove tutto (o quasi) è digitale: chi porta il cognome Null è vittima quotidianamente di errori informatici e malintesi burocratici di varia natura, che rendono ogni giorno una vera e propria sfida.

Perché succede? Perché "Null" è comunemente usato in programmazione per indicare un valore inesistente, o non valido. L'uso del termine risale agli anni '60, quando un informatico britannico introdusse "null" come valore speciale nei linguaggi di programmazione, senza considerare le future complicazioni che questo avrebbe potuto creare per chi porta quel cognome.

Uno dei casi più famosi è quello di Nontra Null, una designer di moda di Burbank che nel 2014 ha rischiato di non poter partecipare al matrimonio di un'amica in India a causa di problemi burocratici legati al suo cognome durante l'emissione del visto. Il sistema informatico del consolato non riusciva a processare il suo cognome "Null".

Foto di clarkdonald413 da Pixabay

Il caso di Nontra non è il solo, ma altri hanno trovato dei modi per aggirare il problema. Jan Null, un meteorologo di 75 anni, e Morgan Null, una giovane avvocatessa, hanno usato l'iniziale del nome, o il cognome da nubile. Anche Joseph Tartaro, che nel 2018 ha ottenuto una targa con la scritta "NULL", ha dovuto affrontare serie complicazioni, ricevendo erroneamente centinaia di multe per infrazioni non commesse da lui; questo ha portato alla necessità di soluzioni creative e modifiche amministrative per evitare ulteriori inconvenienti.

Questi episodi, simpatici da raccontare ma che rappresentano un enorme problema per chi li vive, evidenziano un problema più ampio legato alla gestione dei dati e alla programmazione, che rende "Null" un cognome problematico in un mondo sempre più digitalizzato. È praticamente impossibile pensare di sostituire il termine nei linguaggi di programmazione, ma è necessario trovare quanto prima una soluzione: in caso contrario, più progrediremo con la tecnologia e più si andrà verso la totale digitalizzazione, più la vita di queste persone diventerà complicata.