Qualche giorno fa abbiamo cercato di darvi delle dritte per capire quale scheda video e scheda madre scegliere per un nuovo PC, ma sappiamo bene che molti potrebbero avere bisogno di consigli anche per altri gli componenti e che non tutti sono in grado di assemblare un computer, motivo per cui vorrebbero acquistare un PC assemblato da mani esperte e pronto all’uso. Per questo motivo oggi vogliamo concentrarci su setup completi, andando a consigliarvi delle configurazioni diverse in base allo scenario d’uso e, in ultimo, delle build già pronte che i meno esperti possono acquistare, senza la preoccupazione del dover affrontare un assemblaggio completo.

Come fatto in passato, cercheremo di dividere le configurazioni per categorie e casi d’uso, così da consigliarvi quella che meglio risponde alle esigenze che le diverse tipologie di utenti hanno. Parleremo di configurazioni e build dedicate a utenti generalisti, creatori di contenuti, videogiocatori e streamer, categorie diverse che a nostro avviso ben rappresentano il mix di utenti che si affacciano sul mercato PC.

Utente generalista

Gli utenti che definiamo generalisti sono quelli che fanno un uso basilare del PC, utilizzandolo per navigare in rete tramite browser, controllare la posta elettronica, gestire documenti Word ed Excel e guardare in streaming qualche film o serie TV. Per questi carichi di lavoro non è necessaria molta potenza e, spesso, abbiamo di fronte consumatori che non vogliono spendere molte centinaia di euro per un PC.

Per questo specifico caso d’uso, ci sentiamo di consigliare una configurazione con scheda madre ASUS Prime B660M-A D4, modello microATX che permette di usare case di piccole dimensioni, ma offre comunque connettività sufficiente, abbinato a un processore come l’Intel Core i3-12100 o il Core i5-12400, se magari vi capita di aprire PDF o file Excel di grandi dimensioni e potrebbe farvi comodo della potenza in più. Il tutto affiancato da 8GB di RAM DDR4, ancora abbastanza per chi fa un uso base del computer, e da un SSD da 512GB, sufficientemente capiente e che rende il sistema veloce e scattante. Per un uso casalingo del PC non avete necessità di una scheda video dedicata e potete tranquillamente usare quella integrata nel processore, ma se preferite optare per una soluzione discreta vi consigliamo la ASUS Dual Radeon RX 6500 XT, che vi consente anche di gestire carichi non troppo impegnativi di editing foto e video; la cosa importante da tenere in considerazione, comunque, è che inserire una scheda video dedicata all’interno della configurazione ne farà salire sensibilmente il prezzo.

Se siete alla ricerca di un PC di questo già assemblato, date un’occhiata al Blitz I5 con RTX 3050 o all’Aron Gold 01 con GTX 1650. Si tratta di due ottimi PC che riusciranno a supportarvi nelle attività quotidiane per molti anni e che, oltre a essere già configurati e pronti all’uso, offrono una licenza di Windows 11 originale e due anni di garanzia e assistenza.

Creatore di contenuti

Se siete creatori di contenuti avete bisogno di elevate prestazioni in ogni aspetto del vostro setup, che si tratti del processore, della scheda video o del monitor. Per una configurazione adeguata alle esigenze professionali di questa fetta di utenti è necessario un budget abbastanza elevato, ma si tratta di una macchina assolutamente top di gamma, che parte da una scheda madre ASUS ProArt Z690-Creator WIFI abbinata ad un processore top di gamma come il Core i7-12700K o il Core i9-12900K, fino ad arrivare a una scheda video anch’essa di fascia molto alta, come la ASUS TUF RTX 3090, che con i suoi 24GB di memoria video riesce a gestire anche i carichi più impegnativi di content creation.

Per completare questa build, data la “fame” di memoria dei programmi professionali vi consigliamo almeno 32GB di memoria RAM e un SSD capiente e di ultima generazione, quindi un modello PCIe 4.0 da almeno 1TB, come l’ASUS ROG Strix SQ7. Viste le CPU scelte, per la dissipazione è ideale un sistema a liquido all in one da 360mm come l’ASUS ROG Ryujin II, equipaggiato con ventole Noctua top di gamma e dotato di schermo LED personalizzabile in cui è possibile visualizzare informazioni sul sistema. Infine, un PC del genere ha bisogno di un’alimentazione adeguata: per questo motivo vi consigliamo di optare per le soluzioni top di gamma fornite da ASUS come il ROG Thor Platinum II da 1000 watt oppure.

Per completare il setup perfetto del creator di contenuti non possiamo che consigliarmi un monitor della gamma ASUS ProArt, progettati appositamente per i creator professionisti e in grado di offrire un’elevatissima accuratezza cromatica. Tra i vari modelli disponibili vi consigliamo il ProArt PA329CV, che con un’ampia diagonale di 32 pollici, risoluzione 4K, copertura 100% sRGB e deltaE < 2 di fabbrica ha tutte le carte in regola per soddisfare le vostre esigenze; se però volete strafare e non avete il minimo problema di budget, non potete non acquistare il ProArt PA32UCG-K, modello mini-LED anch’esso da 32 pollici, con risoluzione 4K e certificazione DisplayHDR 1400, colorimetro incluso in confezione, copertura 98% DCI-P3 e deltaE < 1.

Ovviamente esistono anche configurazioni preassemblate dedicati ai creatori di contenuti: la Polaris ProArt Station e la Workstation Pro Art sono due macchine che offrono tutta la potenza necessaria ai creator per portare a termine il proprio lavoro. Se invece volete qualcosa di più personalizzato e su misura, ma che rimanga “plug and play”, potete sfruttare il programma Powered by ASUS (PBA), che permette presso i partner dell’azienda di configurare il PC secondo le proprie esigenze e farlo assemblare da mani esperte. Potete trovare maggiori dettagli sulla pagina dedicata al progetto, dove è possibile trovare anche una suddivisione in base al caso d’uso, per facilitare la vita ai meno esperti.

Videogiocatori

I videogiocatori hanno bisogno di potenza, ma non tanto quanto i creatori di contenuti: una configurazione pensata principalmente per giocare avrà componenti di fascia medio-alta, anche per tenere sotto controllo la spesa. Partendo come sempre dalla scheda madre, in questa build vi consigliamo una ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 da abbinare a un processore Intel Core i5-12600K o Core i5-12600KF, buona soluzione dato che non avrete bisogno della grafica integrata. Per quel che riguarda la scheda video vi consigliamo una ASUS TUF Gaming RTX 3070 Ti OC Edition, perfetta per giocare in Quad HD o un Full HD ad alto refresh rate.

Per la memoria RAM 16GB saranno sufficienti, mentre per l’SSD vi consigliamo, come prima, di scegliere una soluzione veloce e capiente, così da ridurre il tempo di caricamento dei giochi e tenerne installati il più possibile. Anche in questo caso poi è fondamentale scegliere un raffreddamento e un alimentatore di qualità per non avere problemi o rischiare di perdere prestazioni: noi vi consigliamo un dissipatore a liquido all in one da 240mm ASUS TUF LC 240, mentre per l’alimentazione andrà benissimo un ASUS TUF 750B da 750W, ottimo per questa configurazione. Potreste infine completare il tutto con un case come il TUF GT501 White Edition, che offre spazio a sufficienza per tutti i componenti.

In un setup gaming che si rispetti non può mancare ovviamente un monitor adeguato: noi vi consigliamo l’ASUS TUF VG27AQZ, un modello con diagonale di 27 pollici, risoluzione Quad HD 2560 x 1440 pixel, frequenza d’aggiornamento fino a 165Hz e compatibilità G-Sync, caratteristiche che lo rendono perfetto in abbinata alla RTX 3070 Ti che vi abbiamo consigliato. Se in alternativa volete un’opzione ultrawide, magari perché volete immergervi al massimo nei vostri giochi preferiti, potreste valutare una soluzione come il TUF Gaming VG30VQL1A.

Se siete alla ricerca di un PC per videogiocare preassemblato, due buone opzioni sono il Drako Gaming Rig Tier 1, con processore Intel Core i5-12600K, 32GB di RAM DDR5 e scheda grafica RTX 3060, o il PC Desktop Arcane, con Core i9-12900, la bellezza di 64GB di RAM e scheda video GeForce RTX 3080 Ti, perfetta per sfruttare al massimo uno dei due monitor consigliati prima.

Streamer

Gli streamer sono di fatto dei creatori di contenuti, ma con esigenze diverse rispetto a quelle descritte prima: hanno bisogno di una CPU molto potente, capace di gestire sia i giochi in esecuzione che i software per lo streaming, ma non se ne fanno molto di una GPU con 24GB di memoria video o di una scheda madre con delle porte Thunderbolt, caratteristiche che non sfrutterebbero pienamente. Per questo motivo, la configurazione da streamer che vi consigliamo ha delle caratteristiche leggermente diverse, a partire dalla motherboard per cui abbiamo scelto una ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI, fino ad arrivare alla scheda video, per cui optiamo per una ASUS ROG Strix RTX 3080 12GB o una ASUS ROG Strix RTX 3080 Ti, se state cercando le massime prestazioni in gioco.

Come CPU consigliamo l’Intel Core i7-12700K, perfettamente in grado di gestire in contemporanea streaming e giochi, mentre per la RAM dovreste optare per almeno 32GB, visto che i programmi principali che userete tenderanno a occuparne parecchia. Per l’SSD vale nuovamente il discorso fatto prima, quindi anche qui vi consigliamo un modello come l’ASUS ROG Strix SQ7, capiente e veloce visto che può raggiungere i 7GB/s in lettura. Per il raffreddamento optiamo di nuovo per l’AIO da 360mm ASUS ROG Ryujin II, mentre per l’alimentatore vi consigliamo un modello da 1000 watt per dormire sonni tranquilli, che sia il ROG Thor Platinum II (che garantisce la massima efficienza) o il ROG Strix 100G.

Per completare il vostro setup da streamer, oltre a un monitor gaming adeguato come l’ASUS ROG Swift PG279QM con pannello Quad HD 240Hz o a una soluzione top di gamma capace di raggiungere i 360Hz come il ROG Swift 360Hz PG259QN, non possiamo non consigliarvi una scheda d’acquisizione per poter streammare anche il vostro gameplay sulle console, non solo quello su PC: un’ottima opzione è la ASUS TUF Capture BOX CU4K30, molto semplice da usare e che non ha bisogno di software aggiuntivi, ma si interfaccia direttamente con software come OBS o Streamlabs.

Anche in questo caso, se volete un PC “su misura” vi consigliamo di dare uno sguardo al programma Powered by ASUS per creare una configurazione completamente personalizzata e adatta alle vostre esigenze. Se invece volete una configurazione già pronta, ci sono diverse build tra cui scegliere, a partire da questa NEXT PBA ROG con Core i7-12700F e RTX 3070 Ti, fino ad arrivare al Drako Gaming Rig Tier 3 con Ryzen 9 5950X e RTX 3080 Ti, passando per il Syspack – ROG Liquid i9 con Core i9-12900KS e RTX 3080 Ti e le configurazioni Gaming Art con RTX 3070 o RTX 3060.