Il nuovo James Bond è Henry Cavill!? Il trailer è un successo ma è tutto fake

Henry Cavill, l'amato attore britannico, è stato presentato come il nuovo James Bond in un trailer "Bond 26", che ha già raggiunto 2,3 milioni di visualizzazioni su YouTube, nonostante sia completamente falso. Il trailer, creato con una combinazione di filmati preesistenti e intelligenza artificiale, mostra Cavill nel ruolo dell'agente segreto, accanto alla talentuosa Margot Robbie come Bond girl. I fan - Cavill ha saputo crearsi una base molto solida - sono accorsi a milioni, e forse non tutti hanno capito subito che il film in realtà non esiste (anche se tutti lo vorremmo).

L’accaduto evidenzia l'interesse dei fan per il possibile ingresso di Cavill nel mondo di James Bond, un ruolo per il quale è stato precedentemente considerato troppo giovane. I ruoli che ha interpretato finora però hanno convinto gli spettatori, che ora non vedono l’ora di vederlo nei panni di un nuovo eroe delle masse, dopo essere stato Superman e Gerald di Rivia.

Il trailer però è solo un ottimo esempio di cosa si possa fare con la tecnologia moderna, anzi forse dovremmo preoccuparci per quanto sia facile creare immagini e video falsi ma molto convincenti. Se all’equazione si aggiunge uno spettatore che vuole vedere un certo contenuto (come certe persone in periodo elettorale) e abbiamo la ricetta per un disastro.

Nel frattempo, Henry Cavill sta per debuttare in The Ministry of Ungentlemanly Warfare" di Guy Ritchie, ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo riguardo alla possibilità di interpretare veramente James Bond, lasciando la decisione agli studios. Chissà se il successo di questo falso trailer servirà a convincere i produttori che è una buona idea.