Il prezzo delle schede video è finalmente destinato a scendere?

I prezzi medi di vendita delle schede grafiche di fascia alta sono più che raddoppiati negli ultimi trimestri a causa dell’offerta insufficiente di GPU e componenti causata della crescente domanda da parte di giocatori e miner. Fortunatamente, l’offerta è destinata a migliorare, anche in virtù della minore domanda da parte dei miner, e di conseguenza si prevede che i prezzi delle schede video diminuiranno a partire da questo trimestre.

La domanda delle migliori GPU basate sull’architettura RDNA 2 di AMD e Ampere di NVIDIA da parte dei giocatori rimarrà elevata nei prossimi trimestri. Grazie al fatto che il governo cinese sta facendo di tutto per reprimere il mining e il commercio di criptovalute, il numero di prodotti richiesti da parte dei miner diminuirà inevitabilmente – secondo un articolo pubblicato dai colleghi di DigiTimes. Inoltre, poiché il mining di Ethereum non è più redditizio come una volta, i miner saranno meno incentivati ad acquistare nuove schede grafiche. Ora che il mining non rende più come alcuni mesi fa, molti miner e persino aziende che avevano incentrato il loro business attorno a questo fenomeno sono ora inclini a vendere il loro hardware finché possono guadagnarci. Inondare il mercato dell’usato con schede grafiche usate influenzerà inevitabilmente i prezzi dei nuovi prodotti, il che non è particolarmente vantaggioso per i produttori e per i rivenditori.

Fonti della filiera ritengono che i prezzi torneranno a livelli normali nella seconda metà dell’anno, quindi nel corso dei prossimi mesi. Ciò contribuirà ad attirare la domanda dei giocatori non solo verso le schede, ma anche verso altri componenti del PC, tra cui schede madri, CPU, moduli di memoria e dispositivi di archiviazione. Di conseguenza, sebbene i guadagni derivanti dalle schede video potrebbero diminuire leggermente nella seconda metà dell’anno, i maggiori produttori potranno godere di una crescita delle vendite di altre componenti.

Tuttavia, facciamo notare che alcune persone del settore credono che la mania del mining di criptovalute tornerà e con lei anche i prezzi spropositati delle schede grafiche. Nel frattempo, poiché aziende come AMD e NVIDIA si stanno impegnando per migliorare l’offerta delle loro GPU, possiamo almeno aspettarci che gli aumenti saranno moderati anche se dovesse tornare la frenesia del mining.