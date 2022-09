Come molti di voi sapranno, NVLink è la tecnologia proprietaria di Nvidia per l’interconnessione tra due schede video. Si tratta dell’evoluzione diretta di SLI (Scalable Link Interface), lanciata nel lontano 2005, che, a differenza di quest’ultima, permette un bandwidth bidirezionale fino a 50GB/s. Il sempre maggiore incremento di potenza nelle recenti GPU ha reso tuttavia l’uso di una configurazione a doppia scheda video superfluo, relegandola sempre più ai sistemi professionali, come le workstation. Questo è probabilmente il motivo che ha spinto l’azienda a toglierne il supporto su Ada Lovelace, come direttamente confermato da Jensen Huang.

In un’intervista con la stampa, il CEO ha appunto spiegato che il connettore è assente sulle nuove GeForce RTX 4000 presentate da pochi giorni, il che segna la fine delle configurazioni multi-GPU. Motivando la decisione, Jensen ha affermato che c’era la necessità di utilizzarne l’I/O per “qualcos’altro”. Gli ingegneri intendevano inoltre sfruttare il massimo dell’area al fine di dedicarne il più possibile alle unità di elaborazione dell’IA.

La parte più curiosa, tuttavia, è quella dove il CEO afferma che “le nuove schede video RTX 4000 sono basate su PCIe Gen 5 e, per questo motivo, hanno ora la possibilità di eseguire il peer-to-peer cross-Gen5 in modo sufficientemente veloce rappresentando un compromesso accettabile“. TechPowerUp ha quindi contattato Nvidia per chiarimenti, la quale ha precisato:

“Ada Lovelace non supporta PCIe Gen 5, ma il connettore di alimentazione Gen 5 è incluso. PCIe Gen 4 offre oggi molta larghezza di banda per l’utilizzo della grafica, quindi abbiamo ritenuto che non fosse necessario implementare PCI-E Gen 5 per questa generazione di schede grafiche. I grandi framebuffer e la capiente cache L2 delle GPU Ada riducono anche l’utilizzo dell’interfaccia PCIe.”

All’evento del GTC 2022, l’azienda ha tolto il velo ai primi modelli top di gamma della nuova serie, vale a dire GeForce RTX 4090 e RTX 4080 (quest’ultima disponibile in due varianti da 12GB o 16GB).