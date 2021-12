Il vecchio Pannello di Controllo è sempre meno importante in Windows 11

Nel corso degli anni, il sistema operativo della casa di Redmond, Windows, ha visto diversi cambiamenti a livello di interfaccia grafica, ma non è sempre facile riuscire a offrire un design completamente unico quando ci si trascina menù che fanno ancora riferimento a vecchie versioni del software. È questo il caso del classico “pannello di controllo” che, sebbene sia stato reso meno visibile in Windows 11, grazie al notevole lavoro compiuto dall’azienda di Redmond per integrare il maggior numero possibile di opzioni all’interno della finestra delle Impostazioni, rimane ancora accessibile, stonando con l’evoluzione del Fluent Design System introdotto in Windows 10.

A quanto pare, Microsoft sta continuando a lavorare per abbandonare il vecchio “pannello di controllo”, aggiungendo ulteriori opzioni in “impostazioni”. Infatti, nelle ultime versioni di test di Windows 11, come riportato dai colleghi di The Verge, le opzioni di rete avanzate sono state spostate in una nuova pagina delle Impostazioni, dove è possibile modificare la condivisione delle cartelle, stampanti e altro ancora. Inoltre, anche la disinstallazione delle applicazioni ora reindirizza direttamente alle impostazioni e non più al pannello di controllo.

Windows 11 è un sistema operativo che, nelle intenzioni di Microsoft, sfrutta maggiormente l’hardware a disposizione e punta a offrire l’esperienza Windows migliore di sempre ai suoi utilizzatori. Questo passa anche attraverso un’interfaccia grafica più intuitiva e coerente ed è proprio per questo motivo che è importante integrare tutte le opzioni precedentemente presenti nel pannello di controllo nelle impostazioni.

Un altro elemento importante è il prompt dei comandi, che sarà sostituito in futuro dal più potente Windows Terminal, ricco di funzionalità progettate per rendere l’esperienza ancora migliore, tra cui un motore di rendering moderno con accelerazione GPU DirectX. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.