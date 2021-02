Intel Alder Lake, spunta una configurazione 14 core 20 thread

Vi avevamo già parlato la scorsa settimana del possibile arrivo delle nuove CPU Intel Alder Lake nel mese di settembre. Da qualche ora è disponibile sulla nota piattaforma di benchmark Geekbench il risultato di un test effettuato su un nuovo processore della casa di Santa Clara. Si tratterebbe in particolare di una CPU basata su architettura Alder Lake-P e dotata di 14 core e 20 thread, una configurazione davvero inusuale per quello a cui siamo stati abituati finora.

Il motivo è presto detto: questo nuovo processore sarebbe basato su una nuova tecnologia di casa Intel basata su core ibridi, dotati di Big e Small core, con un’architettura che ricorda molto quella utilizzata ormai da parecchio tempo per le CPU degli smartphone.

Vista la presenza di 14 core e 20 thread, la CPU molto probabilmente sarà dotata di 6 Big core e 8 small core (per un totale di 14 core fisici). La particolarità di questi nuovi processori sta però nel fatto che solamente i Big Core saranno dotati dell’Hyper Threading.

Per quanto riguarda il benchmark, i risultati mostrano come la nuova misteriosa CPU raggiunga una frequenza massima di 4.70 GHz, con un base clock di 4.27 GHz, anche se dal test non emerge su quanti core effettivamente sia stata raggiunta questa frequenza. C’è anche da dire che il benchmark in sé non era incentrato sulla potenza di calcolo della CPU, bensì sulla nuova scheda grafica integrata Xe GT2.

Il processore infatti integrerà una iGPU dotata di 96 Execution Unit con una frequenza massima di 1.15 GHz. A livello di performance, questa nuova integrata ha ottenuto un punteggio di 13446 punti, il che renderebbe la scheda comparabile ad una vecchia GTX 660 Ti.

Ricordiamo comunque che si tratta solamente di benchmark preliminari e quindi questi sono solo dati indicativi. Non ci resta che attendere quelle che saranno le mosse da parte di Intel, che a quanto pare ha intenzione di dare battaglia alla rivale AMD per ritornare nel cuore degli appassionati.