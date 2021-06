Intel: avvistato il socket LGA 1800, cosa cambierà rispetto a LGA1700?

Il noto leaker hardware @momomo_us ha pubblicato la foto di una cover per socket LGA-17xx/LGA-18xx, indicando in tal modo che i due presenteranno alcune somiglianze, come le stesse dimensioni fisiche e di conseguenza il medesimo supporto ai sistemi di raffreddamento.

I prossimi processori Intel Alder Lake per PC desktop utilizzeranno il socket LGA1700, segnando il primo aggiornamento radicale di Intel ai suoi socket per CPU desktop dal 2004. Il nuovo LGA1700 manterrà la larghezza di 37,5mm dell’attuale, ma sarà un po’ più lungo (45mm). Ciò significa che potrebbe aver bisogno di diversi meccanismi per il montaggio dei dissipatori. Ancora più importante, le nuove CPU dovrebbero essere più corte di 0,8mm rispetto ai processori odierni.

A differenza dell’LGA1700 di Intel, di cui si discute da un po’ di tempo, l’LGA1800 è stato menzionato solo una volta, da Igor Walossek di Igor’sLab. Walossek non ha detto se i socket LGA1700 e LGA1800 coesisteranno o se il secondo succederà al primo. Poiché le origini della foto sono sconosciute, ovviamente tutte le informazioni vanno prese con le pinze.

Esistono alcune teorie diverse sul socket LGA1800:

Intel potrebbe utilizzare LGA1800 per CPU con alcune capacità particolari. Ad esempio, modelli con moltiplicatore sbloccato, CPU con GPU ad alte prestazioni integrata o processori Xeon che potrebbero utilizzare il socket per consentire una migliore erogazione di potenza e prestazioni. Ciò creerà non pochi grattacapi ai produttori di PC e ai progettisti di schede madri, quindi è improbabile che Intel seguirà questa strada.

LGA1800 potrebbe essere utilizzato per processori futuri che richiederanno un sistema di erogazione dell’alimentazione radicalmente diverso. Ad esempio, le CPU Meteor Lake di Intel presenteranno un design multi-tile e i tile saranno realizzati utilizzando diverse tecnologie di processo.

I socket LGA115x/LGA1200 hanno condiviso parti meccaniche e meccanismi di montaggio per i sistemi di raffreddamento dall’inizio degli anni 2010, ma avevano diverse assegnazioni dei pin e circuiti di erogazione dell’alimentazione. Inoltre, speciali sporgenze impediscono l’installazione di una CPU nel socket sbagliato. Proprio per questo motivo, non sorprende che Intel unifichi il maggior numero possibile di componenti tra i suoi socket LGA1700 e LGA1800.