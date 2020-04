Intel Core i7-10875H, spuntano i benchmark su Geekbench 5.1

Il noto leaker _rogame ha scovato in rete i benchmark dell’Intel Core i7-10875H. Questa CPU è basata sull’architettura Comet Lake-H; vanta 8 core/16 thread, una frequenza base di 2,3GHz e una in turbo boost di ben 5,1GHz. La cache L3 ammonta a 16MB mentre il TDP è di 45W, tuttavia è configurabile anche a 35W. L’elaborazione grafica è affidata all’iGPU Intel UHD 730, inoltre il chip supporta ufficialmente memorie DDR4 con una frequenza massima di 2933MHz. Il processo produttivo è a 14nm+++.

Il test è stato effettuato con Geekbench 5.1, a bordo del potente notebook Gigabyte Aero 15 XB, e la CPU ha ottenuto 1292 punti in single-core e 7447 punti in multi-core. A confronto, l’Intel Core i9-9980HK, a bordo di un Acer ConceptD 9 Pro, ha totalizzato 1314 punti in single-core e 7703 punti in multi-core.

Adesso vediamo come se la cava con la concorrenza. L’AMD Ryzen 7 4800H è stato testato in un HP Pavilion 24 AiO e ha ottenuto 1187 punti in single-core e 8119 punti in multi-core. L’APU Renoir di AMD è basata sull’architettura ZEN 2; offre 8 core/16 thread, una frequenza base di 2,9GHz, una massima di “soli” 4,2GH. La cache L3 ammonta a 8MB, mentre il TDP è di 45W, tuttavia è configurabile anche a 35W. L’elaborazione grafica è affidata all’iGPU Radeon 7, inoltre il chip supporta ufficialmente memorie DDR4 con una frequenza massima di 3200MHz o memorie LPDDR4 da 4266MHz. Il chip è prodotto col nodo a 7nm di TSMC.

Come possiamo vedere da questi primi risultati, il nuovo Intel Core i7-10750H offre prestazioni convincenti ma leggermente peggiori rispetto all’i9-9980HK di scorsa generazione. Se confrontati con il Ryzen 7 4800H, i due processori di Intel ottengono un punteggio superiore in single core (merito anche della frequenza di boost più alta), ma inferiore nel test multi core.

È comunque doveroso ricordare che si tratta di benchmark effettuati su notebook con hardware diverso che, inevitabilmente, va a influenzare il risultato finale; per trarre delle conclusioni dovremo aspettare di avere tra le mani un sample.