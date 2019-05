Intel Core i9-9900KS, ecco i 5 GHz su tutti i core

Intel ha annunciato alcune novità che vedremo al Computex 2019, come l'Intel Core i9-9900KS, capace di raggiungere i 5 GHz su tutti i core.

La conferenza di Intel al Computex 2019 è prevista per il prossimo 28 maggio, ma l’azienda ha deciso di rilasciare, con un giorno di anticipo, alcuni dettagli su quello che sarà presentato sul palco della fiera. Tra le varie novità spicca una nuova CPU dedicata ai desktop di fascia alta, l’Intel Core i9-9900KS.

Il focus principale, a detta della società, è l’aumento delle prestazioni nelle applicazioni reali. Con questo obiettivo in mente, Intel ha lavorato allo sviluppo del nuovo Intel Core i9-9900KS, una edizione speciale del classico Core i9-9900K capace di raggiungere la frequenza di 5 GHz su tutti i core.

Secondo il produttore californiano, l’Intel Core i9-9900KS è la nuova “CPU gaming più veloce al mondo” e va a prendere il posto del Core i9-9900K. Questo incremento di velocità ci fa pensare che Intel voglia aumentare il distacco fra sé stessa e la rivale AMD in ambito videogiochi, dove le soluzioni della casa di Santa Clara sono spesso migliori.

Il nuovo Intel Core i9-9900KS sembra essere a tutti gli effetti un “classico” processore Coffee Lake, non diverso dall’attuale Core i9-9900K, quantomento in termini di architettura. Ciò significa che l’aumento di frequenze porterà ad avere, con tutta probabilità, un TDP e un consumo energetico superiori.

La società non ha rilasciato informazioni riguardo le prestazioni single core, di conseguenza non sappiamo se il nuovo Intel Core i9-9900KS superi il Core i9-9900K anche in quest’ambito, ma sicuramente vi forniremo tutti i dettagli una volta terminata la presentazione ufficiale.

In attesa della conferenza di Intel e, soprattutto, di quella di AMD (in cui dovremmo vedere i nuovi AMD Ryzen 3000), vi ricordiamo di seguire la pagina speciale dedicata alla fiera e i nostri social Facebook e Instagram, così da rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che ci aspettano durante questo Computex 2019.