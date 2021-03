Intel, ecco il nome delle CPU che arriveranno dopo Meteor Lake

L’architettura Intel con il nome in codice Lunar Lake è stata individuata nelle note della patch di un nuovo driver Ethernet completamente dedicato al suo supporto. Le CPU Intel Core di quattordicesima generazione sono ancora molto lontane, ma sembra che la compagnia di Santa Clara si stia già preparando al loro arrivo.

Al momento abbiamo pochi dettagli su questa nuova architettura e la maggior parte di ciò che sappiamo rimane nella migliore delle ipotesi una pura speculazione. Quello che conosciamo è che Lunar Lake sarà il successore di Meteor Lake, il quale seguirà ad Alder Lake e si presume che si tratterà in gran parte solo di un aggiornamento piuttosto che un’architettura completamente nuova, in tipico stile Intel. Presumibilmente, i processori Lunar Lake dovrebbero essere gli ultimi ad impiegare il socket LGA1700, dato che Intel prevede di utilizzare quel socket per almeno tre generazioni. Secondo la timeline ufficiale relativa ai nodi di processo a 10nm e 7nm, Lunar Lake sarà probabilmente realizzato su una versione matura del nodo SuperFIN a 10nm o su EUV a 7nm, a seconda della resa a 7nm e della sua uscita in commercio. Tuttavia, Intel ha subito alcune battute d’arresto nel suo sviluppo a 7nm, causando potenzialmente ritardi fino al 2023.

Ad ogni modo, le cose potrebbero cambiare completamente se Lunar Lake passasse alla produzione presso TSMC. A gennaio vi abbiamo riferito che Intel e TSMC hanno unito le loro forze ed il gigante di Santa Clara prevede di affidare la produzione di alcuni dei suoi chip a TSMC entro la seconda metà del 2021 (secondo un articolo di HotHardware). Se per qualche motivo Intel continuerà a dipendere da TSMC per un lungo periodo, potremmo vedere Lunar Lake realizzato sui nodi TSMC a 7nm o addirittura a 5nm. In ogni caso, almeno Intel ora ha un altro nodo di processo che può sfruttare nel caso in cui le cose non migliorino per i 7nm EUV proprietari.

Ovviamente, al momento queste non sono altro che supposizioni. Il lancio di Lunar Lake è ancora molto lontano e attualmente non ci rimane altro che attendere pazientemente ulteriori dettagli a riguardo.