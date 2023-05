Intel si sta preparando al rilascio della sua prossima generazione di processori, chiamata Meteor Lake, realizzati con un processo produttivo a 7nm – rinominato Intel 4- e pensati sia per sistemi desktop, sia per laptop, con questi ultimi che sono probabilmente destinati a fare la prima comparsa sul mercato nelle prossime settimane. Grazie alle informazioni scovate da un utente di Twitter, oggi abbiamo le prime specifiche tecniche di 2 processori mobile della linea Meteor Lake.

Meteor Lake è realizzato con un design multi-tile (“tile” significa mattonella in inglese) che mette insieme core di tipi diversi in base alla tipologia di lavoro che meglio riescono a eseguire: abbiamo dei core Redwood Cove (P-core) per i carichi di lavoro più pesanti, e i core Cresmont per i lavori più semplici, poiché sono più efficienti dal punto di vista energetico. In questo modo si massimizzano le prestazioni senza eccedere nei consumi. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, le CPU Meteor Lake potrebbero essere dotata di un terzo tipo di core chiamato LP E-core (Low Power Efficient Core).

I primi sample di Meteor Lake avvistati sono due, il primo è dotato di 14 core di cui 4 ad alte prestazioni e 8 a basso consumo, mentre il secondo arriva a 16 core con una suddivisione 6/8, con gli ultimi 2 core di entrambe le CPU che sono degli LP E-core. Il modello a 14 core è dotato di 14MB di cache L2 e 16MB di cache L3, e opera a una frequenza di 3.26GHz, mentre il modello a 16 core dispone di 18MB di cache L2 e 24MB di cache L3, opera alla frequenza base di 3.07GHz ed è in grado di raggiungere i 4.2GHz in Boost.

Le rilevazioni del benchmark di SiSoftware non hanno riportato informazioni sulla cache L4 Adamantine di Intel, ma a giudicare dalle prime informazioni trapelate dalle patch di Linux, Meteor Lake dovrebbe disporre anche della cache L4.