Intel, nuovo trimestre da record ma non in tutti i settori

Intel ha pubblicato recentemente il rapporto sugli utili relativi al secondo trimestre 2021, decimo consecutivo durante il quale è riuscita a superare le stime, registrando un fatturato di 19,6 miliardi di dollari. Intel ha riferito che le vendite PC sono aumentate del 33% su base annua, considerando sia il mercato dei notebook che quelli dei desktop. Purtroppo, lo stesso non si può dire per la divisione server, tanto che la compagnia ha dovuto ridurre le sue prospettive di margine lordo. Inoltre, il CEO Pat Gelsinger ha rifiutato di commentare i recenti articoli secondo cui la società è in trattative per l’acquisto di GlobalFoundries per la cifra di 30 miliardi di dollari.

Intel afferma che spedirà diversi milioni di chip Alder Lake ai suoi partner nella seconda metà di quest’anno e che ha già immesso sul mercato 50 milioni di CPU Tiger Lake. Tuttavia, la società ha anche avvertito che prevede una carenza “particolarmente acuta” per il terzo trimestre. Intel rimane ottimista, tuttavia, poiché ha aumentato le sue prospettive per l’intero anno sino a 73,5 miliardi. Gelsinger si aspetta che la carenza di chip più grave si esaurirà quest’anno, ma sarà necessario un anno aggiuntivo, o forse più, affinché il mercato riesca a stabilizzarsi completamente.

I volumi dei chip desktop di Intel sono aumentati del 15% su base annua, mentre i notebook hanno registrato un incredibile aumento del 40% anno su anno (YoY). Questi importanti risultati, tuttavia, sono stati raggiunti anche grazie a tagli dei prezzi, poiché i prezzi di vendita medi (ASP) di Intel sono diminuiti rispettivamente del 5% e del 17% per desktop e notebook, indicando che la società sta impiegando questa strategia per rimanere competitiva.

Intel ha anche annunciato che ora produce più wafer a 10nm che a 14nm e che ha ridotto i costi di produzione a 10nm del 45% anno su anno. Il Data Center Group (DCG) di Intel ha registrato un fatturato di 6,5 miliardi di dollari durante il trimestre, in calo del 9% rispetto all’anno precedente. Intel presenterà roadmap e un aggiornamento sulle sue tecnologie di processo e packaging durante il suo Intel Accelerated Webcast il prossimo 26 luglio alle 14:00 PT (ore 23:00 in Italia). L’evento sarà trasmesso in streaming su Intel Newsroom.