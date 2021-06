Intel Optane, in arrivo un nuovo SSD entro fine anno?

A dicembre 2020 abbiamo potuto assistere a Intel che presentava “gli SSD più veloci al mondo”. Tali Optane P5800X, progettati appositamente per i data center, si basano sull’interfaccia PCIe 4.0 e su un controller ridisegnato (che è riuscito a triplicare le performance della seconda generazione di SSD rispetto alla prima) per garantire prestazioni da capogiro, oltre che durabilità e affidabilità, che nella seconda generazione sono aumentate del 67%.

Parliamo di un SSD che si basa su una memoria 3D XPoint di seconda generazione, che gli consente di svolgere 1,5 milioni di IOPS 4K (random) a una velocità sequenziale massima di 7.2 GB/s, garantendo una durata di 100 scritture al giorno. I modelli introdotti lo scorso anno sono stati quattro, etichettati in base alla capacità: le versioni da 400 GB, 800 GB, e 1,6 TB sono già disponibili sul mercato con prezzi che vanno dai 1.224 dollari fino ai 3.823 dollari, mentre quella da 3,2 TB è stata rimossa dal listino disponibile sul sito Intel, lasciando perplessi un po’ tutti.

Inizialmente infatti sembrava che l’azienda non fosse totalmente sicura che il modello di punta sarebbe stato rilasciato sul mercato. Tom’s Hardware ha effettuato i dovuti accertamenti contattando direttamente Intel, che ha invece confermato che i preparativi per mettere sul mercato anche la versione da 3,2 TB procedono tranquillamente.

Probabilmente l’incertezza iniziale era (è ancora?) dovuta al fatto che la quantità di memorie 3D XPoint disponibile (prodotte da Micron) non fosse sufficiente a garantire la produzione degli SSD da 3,2 TB, ma a quanto dichiarato da Kristie Mann, Senior Director della divisione Optane di Intel, l’aspettativa è quella di rilasciare il prodotto entro la fine del 2021, a un prezzo ancora sconosciuto (che, sulla base dei prezzi degli altri modelli, potrebbe assestarsi sui 4.000 dollari). Purtroppo Intel ha dismesso la produzione di unità Optane per piattaforme desktop, dedicando il progetto totalmente ai data center, dunque la cosa non dovrebbe destare alcuna preoccupazione in noi comuni mortali che cerchiamo sempre i migliori componenti per le nostre build.