Intel ha presentato la sua nuova serie di GPU Intel Arc Pro serie A, pensate per il segmento professionale, e che dunque saranno disponibili su workstation portatili e desktop. Le prime ad arrivare sono le GPU Intel Arc Pro A30M (mobile) e le GPU Intel Arc Pro A40 (single slot) e A50 (dual slot) per desktop con formato compatto. Entrambe le GPU offrono la funzionalità Ray Tracing integrata via hardware, capacità di apprendimento automatico e accelerazione della codifica hardware AV1, una novità nel settore.

Le GPU Intel Arc Pro serie A puntano alle certificazioni con le principali applicazioni software professionali nei settori di architettura, ingegneria e costruzioni, nonché progettazione e produzione. Inoltre, le Intel Arc Pro sono ottimizzate per applicazioni multimediali e di intrattenimento (ad es. Blender) ed eseguono le librerie open source di Intel oneAPI Rendering Toolkit, caratterizzate da un elevato tasso di adozione e integrazione negli strumenti di rendering più popolari del settore.

Photo Credits - Intel

Le GPU Intel Arc Pro saranno disponibili a partire dalla fine dell’anno dai principali partner dell’ecosistema mobile e desktop. L’azienda ha anche invitato gli sviluppatori e i content creator che parteciperanno all’evento SIGGRAPH 2022 (che si tiene a Vancouver, Canada dall’8 all’11 agosto) ad accedere alle sessioni dimostrative dei sistemi Intel Arc Pro e l’Intel oneAPI Rendering Toolkit presso lo stand n.427 di Intel.

Sempre in ambito Intel, c’è attesa anche per l’arrivo delle Intel Arc Alchemist, previsto tra agosto e settembre, in ogni caso alcuni esponenti di Intel hanno sottolineato che i nuovi modelli verranno annunciati ufficialmente solo quando questi saranno pronti per essere spediti e che la società non ha in programma annunci anticipati, dunque non resta che aspettare l’arrivo dei primi esemplari di prova.