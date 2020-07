Intel Rocket Lake-S, avvistata una CPU con boost clock di 5GHz

Il mese scorso vi abbiamo parlato dell’avvistamento di un presunto engineering sample (ES) di un processore Intel Rocket Lake-S in 3D Mark, dove la CPU, che offriva otto core e sedici thread, oltre ad una frequenza di base di 3,2GHz in grado di spingersi sino a 4,3GHz, era riuscita a raggiungere i punteggi di 1.746 e 605 rispettivamente in Fire Strike e Time Spy.

Un altro indizio sui prossimi processori di casa Intel è stato scoperto da @leakbench in Geekbench, dove, a quanto pare, è stato effettuato un test Single-Core e Multi-Core da una CPU Rocket Lake-S con clock di base di 3,41GHz e Boost Clock di 4,98GHz. Al momento non sappiamo quando debutterà e come sarà composta la lineup delle proposte Intel di undicesima generazione. Di sicuro i componenti saranno prodotti nuovamente sul nodo a 14nm, lo stesso impiegato per l’attuale Comet Lake-S e, di recente, vi abbiamo parlato anche di un bizzarro caso di una configurazione a otto core e dodici thread.

Nonostante lo stesso processo produttivo, Rocket Lake-S, a differenza di Comet Lake-S, offrirà il supporto all’interfaccia PCI Express 4.0, userà la nuova architettura core Willow Cove ed avrà una GPU integrata Xe. La nuova serie di processori dovrebbe essere lanciata entro fine anno o, al massimo, entro i primi mesi del 2021.

Ricordiamo che a Rocket Lake-S seguirà Alder Lake-S, il primo chip della compagnia di Santa Clara realizzato sul nodo di produzione a 10nm, e che sarà realizzato con la nuova architettura Intel Hybrid, che affianca core di elevata potenza ad altri più efficienti a livello energetico. Le nuove CPU saranno accompagnate dal socket LGA1700 e si prevede che utilizzeranno anche le nuove specifiche DDR5, nonché l’interfaccia PCI Express 5.0. Stando ad un annuncio di Intel, non vedremo questi chip sino alla seconda metà del 2021.

Recentemente vi abbiamo parlato di Intel anche relativamente al misterioso Core i9-10850K, chip dapprima considerato indirizzato solo al mercato OEM, ma che recentemente è stato avvistato anche in versione retail dotato di scatola presso vari store esteri.