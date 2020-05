Intel Xe DG1 dietro a Nvidia e AMD nei primi benchmark

Intel DG1 (nota ai tecnici come DG1 SDV, Software Development Vehicle) è una variante dell’architettura grafica Xe progettata per gli sviluppatori, tuttavia il Team Blue la utilizzerà anche per la produzione di GPU LP (Low Power) destinate a soluzioni mobile, come ad esempio quelle basate sui futuri Intel Tiger Lake. Stando alle indiscrezioni, questa scheda video dispone di 96 Execution Unit (EU), che equivalgono a 768 shading unit, e 3GB di VRAM GDDR6 con bus a 96bit.

Nelle ultime ore sono stati effettuati diversi benchmark con questa soluzione e sono stati riportati da VideoCardz, noto portale sempre sulla cresta dell’onda quando si tratta di indiscrezioni. Come potrete ben immaginare è presto per giungere a conclusioni, poiché ad esempio non conosciamo lo stato di sviluppo dei driver e non sappiamo se le specifiche elencate saranno quelle definitive, ma la prima impressione non è delle migliori: i risultati ottenuti da Intel Xe DG1 non convincono. Di seguito, vi riportiamo una tabella realizzata dai colleghi di Videocardz che compara i risultati di DG1 con due schede di fascia bassa: la Radeon RX 5500 XT da 4GB (GDDR6) e la Nvidia GeForce GTX 1650 da 4GB (GDDR5).

Credit: VideoCardz

Come potete vedere, la GPU del Team Blue soffre in tutti i campi fatta eccezione nel test Particle Physics di Geekbench. C’è da dire comunque che questo confronto serve più a dare un’idea delle prestazioni di DG1, che è stata confrontata con schede discrete ben più potenti e indirizzate a un target diverso rispetto a quello della GPU di Intel, quindi non deve sorprendere che le prestazioni siano così differenti rispetto a quelle della concorrenza.

Le GPU discrete dedicate al mercato consumer e delle workstation saranno le varianti HP (High Power) note anche come Intel DG2 e dovrebbero essere prodotte col processo a 10nm dell’azienda. L’arrivo sul mercato delle soluzioni discrete Intel porterà probabilmente un calo dei prezzi delle schede concorrenti, purtroppo non abbiamo notizie relative alla data d’uscita. E voi, che aspettative avete per le schede video di Intel?